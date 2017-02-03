За два года в моногородах Кузбасса создадут 47,6 тыс. рабочих мест

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АНЖЕРО-СУДЖЕНСК /Кемеровская область/, 3 февраля. / ТАСС/. Моногорода Кемеровской области должны за 2 года создать более 47,6 тыс. рабочих мест, сообщила в пятницу заместитель председателя Внешэкономбанка (в структуру которого входит Фонд развития моногородов) Ирина Макиева на совещании с участием первого вице-премьера Игоря Шувалова.
"По Кемеровской области мы ожидаем, что за два года будет создано 47 тыс. 618 рабочих мест. Как мы рассчитывали: мы рассматривали потенциал города, посмотрели трудоспособное население, на возможности развития малого и среднего предпринимательства - именно на этот сектор, это направление мы закладываем больше всего рабочих мест", - сказала она.
По ее данным, больше всего рабочих мест планируется создать в Новокузнецке - 5 тыс. 997, второе место у Прокопьевска - здесь должны появиться более 5,5 тыс. мест. Последнее место занимает Салаир, где планируется организовать 50 мест. "Город, конечно, сложный, потенциал невысокий, 50 рабочих мест - это тот максимум, который можно дать в Салаире", - пояснила Макиева.
Она отметила, что полностью совпали предложения и итоговое согласование рабочих мест у шести территорий Кузбасса (Новокузнецк, Салаир, Таштагол, Шерегеш, Белогорск, Краснобродский). "Города абсолютно верно рассчитали эти показатели", - сказала она.
Кемеровская область по количеству монотерриторий занимает первое место в России, их здесь 24.