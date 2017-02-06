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Крыши большинства домов в Новосибирской области очищены от наледи

Сибирь
6 февраля, 13:30 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 6, февраля. /ТАСС
Очистка крыш в регионе проводится после обрушения конного манежа под Новосибирском, в результате которого погибли два человека
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Большинство зданий в Новосибирской области очищены от снега. Масштабное обследование и очистка крыш в регионе проводятся после трагического случая с обрушением конного манежа под Новосибирском и призваны предотвратить ЧП из-за скопления больших объемов снега, сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС России.

"Все 30 районов и четыре городских округа завершили работы по снижению снеговой нагрузки на объектах культурно-развлекательного, социального, образовательного, спортивного и торгового назначения. Очистка крыш продолжается в Новосибирске: более двух тысяч объектов необходимо обследовать", - говорится в сообщении.

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По данным МЧС, поступившим к спасателям из единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, на сегодняшний день проверено почти 10 тыс. зданий и сооружений, выявлено более 800 недостатков, 538 из них устранены. К профилактическим мероприятиям также присоединись пожарно-спасательные части, которые помогали очищать от снега крыши и прилегающую территорию детских домов и домов-интернатов. Сотрудники МЧС организовали уборку в снега по адресам, где проживают пенсионеры и инвалиды.

Как сообщалось ранее, решение обследовать кровли зданий и сооружений на предмет большого скопления снега было принято 20 января на экстренном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций правительства Новосибирской области. Ему предшествовал трагический инцидент: 19 января в пригороде Новосибирска, предположительно, под тяжестью снега обрушилась крыша конного клуба. В результате погибла 15-летняя воспитанница клуба и 45-летний тренер, три человека были госпитализированы. По факту произошедшего СК возбудил и расследует уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

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