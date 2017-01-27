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МЧС выявило недочеты при очистке от снега каждой десятой крыши в Новосибирской области

Сибирь
27 января, 12:11 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 27, января. /ТАСС
Решение обследовать кровли зданий на предмет большого скопления снега было принято после обрушения крыши конного клуба в пригороде Новосибирска
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 27 января. /ТАСС/. Контрольные группы за неделю обследовали на предмет очистки кровель от снега около трети из запланированных 16 тыс. зданий в Новосибирской области. Почти в каждом десятом случае выявлены недостатки, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

"На сегодняшний день проверено 5279 зданий и сооружений, выявлено более 500 недостатков, составлено 150 административных протоколов об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

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Ежедневно на мероприятия по обследованию крыш зданий выходят 662 контрольные группы. Под особым контролем находятся объекты культурно-развлекательного, социального, образовательного, спортивного, торгового назначения и другие. Мера связана с сезонным риском возникновения чрезвычайных происшествий из-за скопления большого объема снега на крышах зданий, пояснили в пресс-службе.

Информация о результатах комиссионных обследований и принятых мерах по снижению снеговой нагрузки на различные сооружения поступает в ГУ МЧС России по Новосибирской области. Согласно данным, поступившим из единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, за неделю в регионе очищены кровли более 4 тыс. объектов.

Решение обследовать кровли зданий и сооружений на предмет большого скопления снега было принято 20 января на экстренном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций правительства Новосибирской области. Ему предшествовал трагический инцидент: 19 января в пригороде Новосибирска, предположительно, под тяжестью снега обрушилась крыша конного клуба. В результате погибла 15-летняя воспитанница клуба и 45-летний тренер, три человека были госпитализированы. По факту произошедшего СК возбудил и расследует уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц").

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