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Всемирный банк проведет оценку экологического воздействия строительства ГЭС в Монголии

Сибирь
6 февраля, 15:04 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 6, февраля. /ТАСС
Иркутские ученые рассматривают возможность участия в тендере, объявленном банком
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© Сергей Бобылев/ТАСС

ИРКУТСК, 6 февраля. /ТАСС/. Всемирный банк объявил тендер на выполнение оценки экологического воздействия на озеро Байкал строительства ГЭС на реке Селенга и ее притоках в Монголии. Об этом сообщил журналистам научный руководитель Иркутского научного центра (ИНЦ) СО РАН академик Игорь Бычков.

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"Всемирный банк объявил тендер, до конца августа будет проведена работа по оценке экологического воздействия возможного влияния строительства ГТС (гидротехнические сооружения - прим. ТАСС) на озеро Байкал", - сказал он. По словам Бычкова, иркутские ученые рассматривают возможность участия в этом тендере.

Он напомнил, что сейчас ИНЦ СО РАН по заказу Минприроды РФ проводит оценку воздействия строительства ГЭС в Монголии на Селенгу и Байкал. "Эта оценка сегодня сделана в части определения гидрологических режимов. Выявлена опасность изменения режимов стока: в весенний период сток становится в два раза меньше, в осенне-зимний период - в пять раз больше со стороны России. Проведены модельные расчеты наполнения водохранилищ, по предварительным расчетам в случае маловодья водохранилище ГЭС Эгийн-гол будет заполняться в течение шести лет, когда будут возможны только санитарные пропуски", - пояснил руководитель ИНЦ.

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Второй этап работы ученых должен показать влияние изменения гидрологического режима на экологическую ситуацию в Селенге и ее дельте, насколько это повлияет на экосистему Байкала, будет ли это влияние катастрофическим или возможным к адаптации озером.

Как сообщал ранее ТАСС, для обсуждения вопросов строительства гидросооружений в Монголии Российско-монгольская межправительственная комиссия встретится в Москве в первой половине 2017 года.

Планы испытывающей энергодефицит Монголии по строительству каскада гидроэлектросооружений на главном притоке Байкала - реке Селенге и впадающих в нее реках обсуждаются последние несколько лет. По мнению ученых, проекты могут негативно сказаться на экосистеме озера и Селенге, особенно в условиях маловодного периода, наблюдающегося сейчас в бассейне Байкала.

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