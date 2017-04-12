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Бурятия получит более 300 млн руб. на устранение последствий засухи

Сибирь
12 апреля, 7:29 UTC+3 УЛАН-УДЭ /Корр. ТАСС, Эльвира Балганова
Врио главы республики Алексей Цыденов сказал, что это хорошее подспорье хозяйствам, чтобы провести посевную
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© AP Photo/Ivan Sekretarev

УЛАН-УДЭ, 12 апреля. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Правительство России выделит Бурятии более 300 млн рублей на устранение последствия прошлогодней летней засухи. Об этом сообщил в среду врио главы Бурятии Алексей Цыденов.

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"Буквально вчера вечером стало известно, что премьер-министр подписал документы о выделении Бурятии более 300 млн рублей для устранения последствий засухи. Это хорошее подспорье хозяйствам, чтобы провести посевную", - сказал Цыденов во время встречи с жителями Кижингинского района республики.

В 2016 году летняя засуха в республике нанесла урон 101 хозяйству, площадь пострадавших посевов составила 69,7 тыс. га. Заявку на получение средств из федеральной казны правительство Бурятии подало в конце прошлого года. "Документы для проведения экспертизы и оценки суммы ущерба мы поджали по каждому хозяйству. В общей сложности ущерб составил 309 млн рублей", - уточнили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Бурятии.

Бурятия на протяжении двух последних лет испытывает сильнейшую засуху. В 2015 году в результате аномальной жары пострадало свыше 120 хозяйств, ущерб составил более 500 млн рублей. Погибли и были списаны посевы зерновых и кормовых культур, картофеля и овощей на площади около 100 тыс. га - порядка 70% от площади всего ярового сева.

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