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Производство рыбы в Новосибирской области планируют увеличить до семи тысяч тонн

Сибирь
14 апреля, 7:00 UTC+3 НОВОСИБИРСК /Корр. ТАСС, Татьяна Карманова
Регион лидирует в Сибирском федеральном округе по этому показателю
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НОВОСИБИРСК, 14 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Производство рыбы в Новосибирской области в текущем году планируется увеличить более чем до 7 тысяч тонн (прирост к 2016 году порядка 3%), сообщил в пресс-центре ТАСС в Новосибирске руководитель департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Юрий Марченко. По производству рыбы Новосибирская область лидирует в Сибирском федеральном округе.

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"Мы прогнозируем не только сохранить показатели 2016 года, но и рассчитываем на прирост производства - есть желание выйти за 7 тысяч тонн", - сказал он, добавив, что производство рыбы стабильно растет в регионе: в 2016 году было добыто 6,8 тысяч тонн - на 9% больше, чем в 2015 году. "С 1965 по 1988 годы в Новосибирской области стабильно добывали около 4,7 тысяч тонн, мы за последние годы значительно улучшили результат советских времен", - подчеркнул Марченко.

В области ведется планомерная работа по зарыблению водоемов, противодействию браконьерству, усилению господдержки рыбной отрасли: в 2016 году инвестиции составили 12 млн рублей, в 2017 году будет направлено 20 млн, а всего с 2012 по 2016 год отрасль получила из областного бюджета более 100 млн рублей. В итоге рыбная продукция, произведенная на территории региона, поставляется в Омскую, Челябинскую, Кемеровские области, в Алтайский, Красноярский и Забайкальский края. Кроме того, окунь и судак, выловленный в Чановских озерах, поставляется в Данию, Австрию и Германию.

По словам Марченко, рыбные запасы региона позволяют производить ежегодно не менее 10 тысяч тонн рыбы.

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