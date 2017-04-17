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Первый в Сибири курортно-аграрный кластер создадут в Алтайском крае

Сибирь
17 апреля, 10:44 UTC+3 БАРНАУЛ /Корр. ТАСС, Ксения Шубина
В него войдут предприятия по производству продуктов питания, созданные на базе сети санаториев
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БАРНАУЛ, 17 апреля. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Курортно-аграрный кластер - первый подобного формата в Сибирском Федеральном округе (СФО), создадут в городе-курорте Белокуриха Алтайского края. Об этом сообщили в пресс-службе компании - инициатора проекта - сети санаториев "Курорт Белокуриха".

"В кластер войдут предприятия по производству мясной продукции, хлебобулочных изделий, пива, вина и питьевой воды, повидла и джемов, созданные на базе сети санаториев за счет средств компании", - уточнили в пресс-службе.

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Гендиректор компании Константин Ежов сообщил ТАСС, что уже начаты производственные работы по созданию животноводческого комплекса, где будут разводить крупный рогатый скот, лошадей, будет построен цех мясопереработки. В этом году планируется строить дорогу, протягивать линии электропередачи. Инвестиции на 2017 год составят порядка 10 млн рублей, инвестиции на 2-3 года предполагаются в объеме 30-50 млн рублей. Ежов пояснил, что кластерный проект призван обслуживать гостей курорта по системе "все включено", обеспечивать их местными качественными продуктами.

"Это совокупность производственных процессов, которые позволяют нам производить качественные экологически чистые продукты питания. Это развитие сельскохозяйственной инфраструктуры, рабочих мест - мы будем проводить и дополнительное обучение специалистов, будем действовать поэтапно. Если говорить об инвестициях, в пекарню уже вложено порядка 30 млн рублей, для производства плодового вина, по предварительным подсчетам, нужно около 100 тыс. евро на оборудование и около 15-20 млн рублей на цех. К производству вина планируем приступить в 2018 году", - сказал гендиректор компании.

По словам главы города Белокурихи Константина Базарова, новый проект в череде мероприятий, которые запланированы в 2017 году в рамках празднования 150-летия курорта и 80-летия Алтайского края, найдет достойное место. "То, что продуктами именно алтайского производства, именно здесь произведенных, могут насладиться гости и жители города - это дорогого стоит", - отметил он ТАСС.

Для Алтайского края, где активно развивают различные направления туризма, город-курорт федерального значения Белокуриха очень важен. Это одно из самых популярных мест отдыха в Сибири, куда приезжают гости из европейской части РФ, а также северных регионов. Ежегодно здесь улучшают здоровье более 200 тыс. человек.

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