Первый объект "Белокурихи-2" примет туристов весной 2017 года

БЕЛОКУРИХА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Туристы смогут посетить первый гостиничный комплекс строящегося в Алтайском крае нового курорта "Белокуриха-2" через 1 - 1,5 месяца. Об этом в четверг в рамках рабочей поездки в регион президента-председателя правления ВТБ24 Михаила Задорнова сообщил губернатор края Александр Карлин.

"Туристы уже неоднократно посещали территорию "Белокурихи-2", любовались красотами, но если говорить именно об остановке в гостиничном комплексе, то первый на этой площадке будет построен через 1-1,5 месяца. Гостиница будет готова к приему гостей круглогодично", - сказал Карлин.

По словам заместителя генерального директора по стратегическому развитию компании - якорного инвестора строящегося курорта ("Курорт Белокуриха") Олега Акимова, алтайский инвестор вложил в строительство этого комплекса на 10 номеров 20 млн рублей, сейчас дожидается подвода воды и электричества. По словам Акимова, инвестор строит еще два подобных отеля.

"Белокуриха-2" - новый курорт в предгорьях Алтайского края. Впервые за последние 25 лет в России запланировано строительство такого крупного курортного комплекса с нуля. Проектная стоимость - 10 млрд рублей, однако к завершению строительства, по оценке экспертов, она может увеличиться в три раза. Площадка курорта находится на уровне 600-800 метров над уровнем моря, инвестиции государства в проект уже составили около 2 млрд рублей.

Для Алтайского края развитие инфраструктуры на туристических и курортных объектах очень важно - за последние 10 лет турпоток вырос в 3,3 раза, превысив 1,9 млн человек в 2015 году, а уже к ноябрю 2016 года регион посетили более 2 млн человек.