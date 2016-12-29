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Газопровод до курорта "Белокуриха-2" сдадут летом 2017 года

Сибирь
29 декабря, 13:24 UTC+3 БАРНАУЛ /Корр. ТАСС, Ксения Шубина
Общая стоимость объекта из федерального и краевого бюджетов составит 210 млн рублей
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БАРНАУЛ, 29 декабря. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Новый курорт "Белокуриха-2", строящийся в Алтайском крае, получит газовую сеть летом 2017 года. Общая стоимость объекта из федерального и краевого бюджетов составит 210 млн рублей, сообщил журналистам заместитель начальника регионального управления строительства, транспорта, ЖКХ и дорожного хозяйства Игорь Хроменков.

"В 2016 году мы приступили к строительству газопровода на "Белокуриху-2". Объект готов на 90% - сдача по контракту будет летом 2017 года. Если говорить о цене, то это порядка 210 млн рублей - из них почти 190 млн рублей - федеральный бюджет, остальное - краевой. Газопровод строится в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма", - сказал Хроменков.

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По словам заместителя начальника профильного ведомства, работы на линии газопровода до строящегося курорта продолжатся и зимой. Хроменков подчеркнул, что этот объект очень специфичен - из 30 км линии около 5 км сетей проходят через горы. В регионе строительство газопровода в скальных породах проводится впервые, помимо этого, вместе с сетью газоснабжения тянутся и сети водоснабжения и канализования.

Как сообщалось ранее, "Белокуриха-2" - новый курорт в предгорьях Алтайского края. Впервые за последние 25 лет в России запланировано строительство такого крупного курортного комплекса с нуля. Проектная стоимость - 10 млрд рублей, однако к завершению строительства, по оценке экспертов, она может увеличиться в три раза. Площадка курорта находится на уровне 600-800 метров над уровнем моря.

Для Алтайского края развитие инфраструктуры на туристических и курортных объектах очень важно - за последние 10 лет турпоток вырос в 3,3 раза, превысив 1,9 млн человек в 2015 году, а уже к ноябрю 2016 года регион посетили более 2 млн человек.

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