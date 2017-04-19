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Столкнувшийся с поездом в Омской области школьный автобус был исправен

Сибирь
19 апреля, 9:21 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров
В Минобразования региона сообщили, что перед рейсом автобус прошел технический осмотр, он был оборудован системой ГЛОНАСС и тахографом
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ОМСК, 19 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Школьный микроавтобус, столкнувшийся 14 апреля в Омской области с грузовым поездом, прошел перед рейсом технический осмотр и был исправен, сообщили в Министерстве образования региона. В результате ДТП два человека погибли, пострадали 8 школьников.

"Данный автобус, состоящий на балансе муниципального учреждения "Ресурсный центр развития и сопровождения образования", вышел на замену неисправному автобусу Победовской школы. Перед рейсом он прошел технический осмотр. В 2015 году автобус был оборудован системой ГЛОНАСС и тахографом", - уточнили в региональном Минобразования.

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В ведомстве отметили, что водитель автобуса, который числился в штате этого учреждения, прошел предрейсовый медосмотр. На транспортное средство оформлен полис обязательного страхования автогражданской ответственности. Автобус осуществлял перевозки школьников при возникновении внештатных ситуаций в соответствии с договором фрахтования.

По факту ДТП в муниципальных органах управления образованием и подведомственных учреждениях проводится проверка специалистов, ответственных за обеспечение безопасности перевозок детей, а также водителей. Всего в школах Омской области обучаются свыше 203 тыс. школьников, из которых свыше 11 тыс. подвозятся из соседних селений 558 школьными автобусами по 674 маршрутам, сообщили в министерстве. Все транспортные средства оснащены тахографами и спутниковой навигацией ГЛОНАСС.

Столкновение школьного автобуса и грузового поезда произошло 14 апреля возле деревни Каразюк Нововаршавского района Омской области на перегоне Иртышское - Любинское. В микроавтобусе, ехавшем из села Новороссийска в село Победа, находились водитель, женщина и десять школьников 2006-2009 годов рождения. В результате женщина скончалась на месте происшествия, а водитель умер в реанимационном отделении Нововаршавской центральной районной больницы, куда также были госпитализированы восемь детей. По факту столкновения возбуждены два уголовных дела по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц" и "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека".

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