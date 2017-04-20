Пять сел в Забайкалье четвертые сутки остаются без электричества

ЧИТА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Пять сел в Акшинском районе Забайкальского края с 16 апреля остаются без электроснабжения после снегопада и ветра, повалившего опоры линий электропередачи. В районе введен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"На территории Акшинского района с 16 на 17 апреля выпал мокрый снег, он сопровождался сильным ветром. В результате повалены многочисленные опоры линий электропередачи, произошли обрывы проводов. Села Тохтор, Убур-Тохтор, Орой, Новокургатай и Новоказачинск четвертые сутки остаются без электроснабжения. Постановлением и. о. главы района на его территории введен режим чрезвычайной ситуации", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что на ликвидацию ЧС брошены значительные силы и средства, но поваленные опоры до сих пор не восстановлены, электроснабжение не возобновлено, и более 500 жилых домов остаются без света. Кроме того, нет телефонной связи, детские сады и школы не работают. Жители испытывают трудности с забором воды, переносные электростанции в магазинах раскуплены, а нового поступления нет.

"С учетом сложившейся ситуации прокурор Акшинского района внес представление руководству компании "Читаэнерго" (филиал МРСК "Сибири"), потребовав принять дополнительные меры к ликвидации ЧС. Он также направил руководителю Центра управления кризисными ситуациями ГУ МЧС России по Забайкальскому краю требование обратить внимание на сложившуюся ситуацию", - сказали в прокуратуре.

Прокурор также потребовал от забайкальского филиала компании "Ростелеком" в кратчайшие сроки восстановить телефонную связь с селами и объявил предостережение и. о. главы муниципалитета о недопустимости нарушения избирательных прав граждан, так как в предстоящие выходные в районе пройдут выборы главы, а избирательные участки обесточены. Ситуация с восстановлением электроснабжения сел и телефонной связи с ними находится на особом контроле прокуратуры.

В пресс-службе компании "Читаэнерго" ТАСС уточнили, что на данный момент в Забайкальском крае нет населенных пунктов, полностью отключенных от электроэнергии. Остаются отключенными от электричества отдельные дома и улицы, на которых идут восстановительные работы. Точное число людей, остающихся без света, назвать нельзя. Все соцобъекты в этих селах запитаны от дизельных электростанций.

ЧП в Забайкальском крае

Ранее сообщалось, что мокрый снег, выпавший на юге и юго-западе Забайкальского края 16-17 апреля, привел к падению опор и многочисленным обрывам проводов на линиях электропередачи. В Минэнерго региона уточняли, что порядка 30 тыс. человек оставались без электроэнергии, затем это число сократилось до 12 тыс. и далее - до 8,4 тыс. Сотрудники "Читаэнерго" были переведены на особый режим работы.