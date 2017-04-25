Возбуждено дело в отношении жителя Ангарска, напавшего на скорую помощь после смерти отца

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ИРКУТСК, 25 апреля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего жителя города Ангарска Иркутской области, напавшего на бригаду врачей скорой помощи после смерти своего отца. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
По данным ведомства, в ночь на понедельник мужчина, находясь в приемном покое медсанчасти №28 Ангарска, после того, как узнал, что его отец скончался, нанес удар кулаком в лицо врача скорой помощи. Кроме того, находясь на улице, подозреваемый умышленно кинул банку с алкогольным напитком в водителя скорой помощи, попав ему в голову.
"Следователями СКР проведен осмотр места происшествия. Подозреваемый дает признательные показания. Ведется расследование уголовного дела по фактам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"), ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия")", - сказали в пресс-службе.
Максимальное наказание по перечисленным статьям УК РФ - два года лишения свободы.