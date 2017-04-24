В Ангарске сын скончавшегося пациента напал на бригаду скорой помощи

ИРКУТСК, 24 апреля. /ТАСС/. Следственные органы Иркутской области проводят проверку по факту нападения на бригаду скорой помощи в городе Ангарске, сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

"По предварительной версии, после того, как мужчине сообщили о смерти его отца, доставленного ранее в приемный покой, он причинил телесные повреждения одному из врачей. Также установлено, что мужчина незначительно повредил автомобиль скорой помощи", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, инцидент произошел в приемном покое медсанчасти № 28 в Ангарске.

По сообщениям местных СМИ, нападение было совершено в ночь на понедельник.

Представитель минздрава региона подтвердил корреспонденту ТАСС информацию о происшествии, отметив, что пострадавший медик был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.