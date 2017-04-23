СК возбудил уголовное дело после нападения на фельдшера скорой в Ленинградской области

Албин: газон стадиона "Санкт-Петербург" будет лучшим в России к Кубку конфедерацийСпорт 23 апреля, 3:01
СК возбудил дело после инцидента с детской скорой помощью в МосквеПроисшествия 23 апреля, 2:23
Сергей Бобровский номинирован на приз лучшему вратарю НХЛСпорт 23 апреля, 2:16
Демонстранты потребовали от NYT прекратить лгать о России и СирииМеждународная панорама 23 апреля, 2:08
"Сент-Луис" обыграл "Миннесоту" и вышел в 1/4 финала плей-офф НХЛСпорт 23 апреля, 1:44
В Петербурге скончался бывший первый вице-премьер РФ Алексей БольшаковПолитика 23 апреля, 0:40
"Класико" испанского футбола может решить судьбу чемпионства в пользу "Реала"Спорт 23 апреля, 0:28
Франция в одиннадцатый раз в истории Пятой республики проводит президентские выборыМеждународная панорама 23 апреля, 0:11
"Краснодар" сыграет с "Арсеналом" в матче чемпионата России по футболуСпорт 23 апреля, 0:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после нападения на фельдшера скорой помощи в одном из сел Ленинградской области, где нетрезвая женщина несколько раз ударила медработника ногой, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Как сообщалось ранее, инцидент произошел в селе Павлово Всеволожского района. По данным следствия, фельдшер прибыла по вызову в многоквартирный дом, где компания мужчин и женщин распивала спиртное. Во время оказания помощи "одному из присутствовавших лиц", рассказали в СК, на медработника напала женщина и несколько раз ударила потерпевшую ногой по спине. Сообщалось, что следствие начало проверку по факту происшествия.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области принято к производству уголовное дело, возбужденное органами внутренних дел в отношении местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ ("Побои, совершенные из хулиганских побуждений")", - говорится в сообщении СК.
Ранее в отделение полиции была доставлена 31-летняя хозяйка квартиры, где произошло нападение на фельдшера.