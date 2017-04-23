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СК возбудил уголовное дело после нападения на фельдшера скорой в Ленинградской области

Происшествия
23 апреля, 2:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, апреля. /ТАСС
Нетрезвая женщина несколько раз ударила медработника ногой по спине
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МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после нападения на фельдшера скорой помощи в одном из сел Ленинградской области, где нетрезвая женщина несколько раз ударила медработника ногой, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в селе Павлово Всеволожского района. По данным следствия, фельдшер прибыла по вызову в многоквартирный дом, где компания мужчин и женщин распивала спиртное. Во время оказания помощи "одному из присутствовавших лиц", рассказали в СК, на медработника напала женщина и несколько раз ударила потерпевшую ногой по спине. Сообщалось, что следствие начало проверку по факту происшествия.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области принято к производству уголовное дело, возбужденное органами внутренних дел в отношении местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ ("Побои, совершенные из хулиганских побуждений")", - говорится в сообщении СК.

Ранее в отделение полиции была доставлена 31-летняя хозяйка квартиры, где произошло нападение на фельдшера.

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