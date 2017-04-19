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В Ярославле возбудили дело после избиения врача скорой помощи

Происшествия
19 апреля, 16:59 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 19, апреля. /ТАСС
По данным следствия, мужчина ударил по лицу прибывшего к нему на вызов 63-летнего врача скорой медицинской помощи
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 апреля. /ТАСС/. В Ярославле возбудили уголовное дело по ст. 116 Уголовного кодекса (УК) РФ ("Побои") в отношении 27-летнего мужчины по обвинению в избиении врача скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Ярославской области.

"Следственными органами СК РФ по Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего ранее не судимого местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Побои"",  - сообщили в ведомстве.

По данным следствия, в январе 2017 года подозреваемый ударил по лицу прибывшего к нему по вызову 63-летнего врача скорой медицинской помощи.

От подозреваемого поступила явка с повинной. Следователь решает вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в феврале в Ярославле было предъявлено обвинение 23-летнему уроженцу Республики Коми, который в пьяном виде нанес медработнику не менее 11 ударов по голове и рукам.

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