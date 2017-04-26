Проверки пожарной безопасности пройдут в Минусинске, где сгорел рынок

КРАСНОЯРСК, 26 апреля. /ТАСС/. Масштабные проверки пожарной безопасности объектов торговли пройдут в Минусинске Красноярского края, где сгорел рынок. Об этом сообщили в мэрии города.

"Десятки людей лишились работы, у многих серьезно пострадал бизнес, который был основным кормильцем. Сейчас главное - установить все обстоятельства и причины трагедии, оценить сумму ущерба. В ближайшее время в городе будут проведены масштабные проверки всех объектов розничной торговли на предмет соблюдения пожарной безопасности", - сказал глава города Дмитрий Меркулов.

Как сообщал ТАСС ранее, в Минусинске 25 апреля произошел пожар, в результате которого практически полностью выгорели около 20 торговых павильонов. Площадь пожара составила 1,2 тыс. квадратных метров, в его ликвидации приняли участие пять пожарных автомобилей и 15 пожарных.

Сейчас на месте работает дознаватель отдела надзорной деятельности по городу Минусинску и Минусинскому району, причина пожара устанавливается, точную сумму ущерба оценить пока сложно, пояснили в администрации города, добавив, что речь идет о миллионах рублей.