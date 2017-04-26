Проверки пожарной безопасности пройдут в Минусинске, где сгорел рынок

Мария Шарапова возвращается на теннисный корт на турнире в ШтутгартеСпорт 26 апреля, 7:00
"Хьюстон" победил "Оклахому" и вышел во второй раунд плей-офф НБАСпорт 26 апреля, 6:02
THR: Уилла Смита пригласили сыграть убийцу и его клона в боевике Джерри БрукхаймераКультура 26 апреля, 5:30
Второй авианосец ВМС КНР спущен на водуМеждународная панорама 26 апреля, 5:01
СМИ: нападающий "Салавата Юлаева" Воробьев подписал контракт с клубом НХЛ "Филадельфия"Спорт 26 апреля, 4:18
Тереза Мэй оговорилась и призвала к борьбе с туризмомМеждународная панорама 26 апреля, 3:57
Fox: эсминец ВМС США привел в готовность вооружения при приближении иранского корабляМеждународная панорама 26 апреля, 3:14
Хоккеисты Симмондс и Хамоник номинированы на приз НХЛ за благотворительностьСпорт 26 апреля, 2:33
Шесть лет - победный завет: БК ЦСКА в шестой раз подряд вышел в "Финал четырех" ЕвролигиСпорт 26 апреля, 2:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 26 апреля. /ТАСС/. Масштабные проверки пожарной безопасности объектов торговли пройдут в Минусинске Красноярского края, где сгорел рынок. Об этом сообщили в мэрии города.
"Десятки людей лишились работы, у многих серьезно пострадал бизнес, который был основным кормильцем. Сейчас главное - установить все обстоятельства и причины трагедии, оценить сумму ущерба. В ближайшее время в городе будут проведены масштабные проверки всех объектов розничной торговли на предмет соблюдения пожарной безопасности", - сказал глава города Дмитрий Меркулов.
Как сообщал ТАСС ранее, в Минусинске 25 апреля произошел пожар, в результате которого практически полностью выгорели около 20 торговых павильонов. Площадь пожара составила 1,2 тыс. квадратных метров, в его ликвидации приняли участие пять пожарных автомобилей и 15 пожарных.
Сейчас на месте работает дознаватель отдела надзорной деятельности по городу Минусинску и Минусинскому району, причина пожара устанавливается, точную сумму ущерба оценить пока сложно, пояснили в администрации города, добавив, что речь идет о миллионах рублей.