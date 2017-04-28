В Параде Победы в Улан-Удэ примут участие около 1,5 тыс. военнослужащих ВВО

УЛАН-УДЭ, 28 апреля. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Около 1,5 тыс. военнослужащих примут участие в Параде Победы в Улан-Удэ. Об этом сообщили ТАСС в пресс- службе Восточного военного округа (ВВО).

"В военном параде 9 мая примут участие около 1,5 тыс. военнослужащих управления объединения, соединений и воинских частей ВВО, дислоцированных в Республике Бурятия", - уточнили в пресс-службе, добавив, что также в мероприятии будут участвовать представители других силовых ведомств.

Парад состоится в центре Улан-Удэ - на площади Советов. В нем планируется задействовать 45 единиц военной и специальной техники. "В составе парадных расчетов будут механизированные колонны боевой и специальной техники. По площади пройдут новые образцы военной техники - системы залпового огня "Торнадо", "Ураган", оперативно-тактический комплекс "Искандер" и многие другие", - отметили в ВВО.

Совместные тренировки с привлечением пешей и механизированной колонн начались сначала апреля на аэродроме "Восточный". Военнослужащие также занимались подготовкой в соединениях и воинских частях. Будут проведены две генеральные репетиции Парада Победы - вечером 4 мая и утром 6 мая.

Всего в военных парадах от Восточного военного округа примет участие 21 батальон, 76 рот - в общей сложности около 7 тыс. военнослужащих, а также около 2,3 тыс. представителей других силовых ведомств. В составе механизированных колонн военные представят более 290 единиц вооружения и техники.