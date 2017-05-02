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Новосибирские биологи выяснили, как вредители растений защищаются от бактерий

Сибирь
2 мая, 8:24 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 2, мая. /ТАСС

Впервые полученные данные помогут бороться с вредителями капусты, кукурузы и хлопка

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НОВОСИБИРСК, 2 мая. /ТАСС/. Специалисты Новосибирского государственного аграрного университета (НГАУ) выяснили, как распространенные вредители сельского хозяйства выстраивают защиту от бактериальных болезней, сообщила ТАСС ведущая научная сотрудница НГАУ Екатерина Гризанова. Работа отмечена премией мэрии Новосибирска в сфере науки и инноваций для молодых ученых и специалистов.

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"Мы изучили устойчивость вредителей сельского и лесного хозяйства к бактериям Bacillus thuringiensis - возбудителей болезней насекомых, которые являются основой защитных биопрепаратов. Для этого была создана уникальная модельная линия из тысяч больших вощинных огневок - к двадцатому поколению получили насекомых, в 8 раз более устойчивых к бактериям, что позволило исключить влияние внешних факторов. Мы выяснили, что насекомые обладают высокой готовностью противостоять инфекции, в том числе усиливают антиоксидантную защиту и быстрее восстанавливают внутренние ткани. Эти данные будут использованы в разработке новых биоинсектицидов", - сказала Гризанова.

По словам научной сотрудницы НГАУ, эти впервые полученные биологами данные помогут бороться с вредителями капусты, кукурузы и хлопка.

Как сообщалось ранее, ученые лаборатории биологической защиты растений и биотехнологии НГАУ создают не имеющие аналогов органические инсектициды. Они включают в себя возбудителей болезней насекомых и метаболиты, которые ослабляют защитные системы вредителей.

Премию мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций для молодых ученых и специалистов получили в 2017 году 30 человек - авторы разработок в сфере городского хозяйства, сельского хозяйства, здравоохранения.

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