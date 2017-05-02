Погорельцы из иркутской Бубновки стали возвращаться в пункты временного размещения

ИРКУТСК, 2 мая. /ТАСС/. Дополнительные пункты временного размещения (ПВР) открываются в Киренском районе Иркутской области для погорельцев в деревне Бубновка, в которой сгорела основная часть домов и все социальные объекты. Погорельцы, разъехавшиеся в первые дни после инцидента к родственникам, стали обращаться в ПВР, сообщил журналистам министр соцзащиты, опеки и попечительства региона Владимир Родионов.

"Если в первый день из ПВР в Киренске ушли по родственникам практически все потерявшие жилье - оставались только четверо взрослых и семеро детей, - то сейчас мы видим обратную тенденцию: люди по разным причинам начали возвращаться", - сказал он.

По его словам, сейчас в ПВР, размещенном в лицее Киренска, находятся 38 человек, включая 15 детей. Еще 15 человек на данный момент проживают в лагере, разбитом в местной больнице.

Власти ожидают, что в ближайшие дни киренские ПВР станут еще более востребованным, в связи с этим подготовлены два резервных пункта в пригородных селах на 90 и 60 мест.

Родионов отметил, что пострадавшие от пожара жители Бубновки полностью обеспечены всем необходимым - от горячего питания до одежды и средств гигиены. Уже в первые сутки для погорельцев было собрано 1,5 тонны гуманитарной помощи, которую оперативно доставили в Киренск и начали распределять.

Восстанавливать не будут

По словам министра, пострадавшие от пожара смогут получить материальную помощь от региона в размере 100 тыс. на человека, но не более 300 тыс. на одну семью. Кроме того, они смогут получить компенсацию из федерального бюджета, размер которой в настоящий момент определяется. Выдачу материальной помощи предполагается начать до 10 мая.

Власти решили не восстанавливать деревню, в которой без крова остались 433 человека - сгорели 59 из 88 домов, а также школа, детсад и почта. "В районе есть два недостроенных пятиэтажных дома (в микрорайоне Мельничный Киренска и поселке Алексеевский) в высокой степени готовности. Есть поручение губернатора обследовать эти жилые дома в ближайшее время и завершить их строительство до 30 сентября с тем, чтобы предложить для переселения погорельцам", - отметил Родионов.

На месте деревни будет организовано садоводство, земельные участки будут предложены в собственность бывшим жителям.

Школьники продолжили учебу

Из 46 детей школьного возраста, проживавших в Бубновке, 32 ребенка уже смогли во вторник приступить к учебе в Киренске, отметила начальник отдела Министерства образования региона Светлана Гершпигель. "Это ученики 1-го, 3-го, 6-го и 7-го классов. Из остальных 14 детей 11 уже определились с новым местом учебы и смогут пойти в школу уже завтра, остальные это сделают в ближайшее время", - пояснила она, заверив, что итоговую аттестацию ученики выпускных классов смогут пройти в штатном режиме.

Кроме того, в Бубновке проживали также 20 детей дошкольного возраста. Половина из них также смогла поступить сегодня в детский сад, родители остальных пока не выбрали образовательное учреждение.

По данным властей, в сгоревшей деревне проживали 143 пенсионера. Родионов отметил, что по договоренности с Почтой России пенсии им будут выплачиваться в особом порядке при предъявлении паспорта. С свою очередь те, кто потерял удостоверяющие личность документы, смогут восстановить их в Киренске в день обращения.

Пожар в деревне Бубновка на реке Лена произошел 28 апреля. По уточненным данным МЧС, причиной стало короткое замыкание во время ураганного ветра. Известно об одной пострадавшей - 59-летней женщине, госпитализированной в реанимацию из-за ожога 6-8% тела.