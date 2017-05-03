В Омске встретили военный эшелон "Армия победы"

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ОМСК, 3 мая. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Сотни жителей Омска пришли в среду на железнодорожный вокзал, чтобы встретить агитационный поезд "Армия Победы". Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
Военный эшелон из 12 вагонов с образцами военной техники и музеем сделал в Омске 4-часовую остановку. "Такие патриотические акции помогают сохранить правду о войне и передать ее подрастающему поколению. Здесь каждый может найти частичку той истории, которой мы все по праву гордимся", - цитирует пресс-служба вице-председателя правительства Омской области Владимира Компанейщикова.
На платформах поезда размещены образцы современного вооружения и военной техники времен Великой Отечественной войны, включая знаменитый танк Т-34, тяжелый танк ИС-3, самоходную артиллерийскую установки СУ-100 и другие. "Каждый присутствующий смог представить, как выглядит настоящий воинский эшелон, который когда-то вез на фронт солдат и технику, а в 45-м году привез домой Великую Победу", - отметил Компанейщиков.
На перроне для встречи поезда была создана открытая сценическая площадка, на которой выступала концертная бригада ансамбля песни и пляски Центрального военного округа и творческие коллективы Омской области. Здесь же был развернут мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту.
Военно-патриотическая акция "Агитационный поезд "Армия Победы-2017" приурочена к 72-й годовщине Победы в ВОВ. В рамках акции два поезда одновременно двигаются навстречу друг друга. Поезд № 1 следует из Иркутска в Екатеринбург через Красноярск, Новосибирск, Омск и Тюмень по маршруту, которым в годы войны из Сибири на фронт отправлялись воинские соединения. Поезд № 2 выехал 1 мая из Пензы и через Самару, Уфу и Челябинск также направляется в Екатеринбург, где оба военных эшелона встретятся 5 мая.