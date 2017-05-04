Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.05:
$ 57.57
€ 62.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Электроснабжение восстановлено во всех районах Забайкальского края

Сибирь
4 мая, 16:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

Без электричества оставались бытовые потребители в 54 населенных пунктах

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Сотрудники аварийных служб полностью восстановили электроснабжение во всех районах Забайкальского края, прерванное ранее из-за сильного ветра и снегопада, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РФ.

Смотрите также

Непогода вызвала перебои в электроснабжении четырех районов Забайкалья

"Без электроснабжения оставались бытовые потребители в 54 населенных пунктах Агинского, Борзинского, Могойтуйского, Сретенского и Оловяннинского районов (около 36,2 тыс. человек). Мощность отключенных потребителей - 12,1 МВт. В зонах ответственности территориальных сетевых организаций обесточенных потребителей нет", - говорится в сообщении.

Уточняется также, что отключение электроэнергии произошло из-за неблагоприятных погодных условий и продлилось с 3:50 до 14:30. К аварийно-восстановительным работам максимально привлекались 39 бригад в составе 106 человек и 43 единиц специальной техники.

Ранее сообщалось, что резкое ухудшение погоды привело к локальным нарушениям электроснабжения потребителей в ряде населенных пунктов четырех южных районов Забайкальского края.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Принц Филип и Королева Елизавета II
Уходи, но останься: факты о завершающем свою карьеру супруге Елизаветы II
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Что пьем и чем дышим: как проблемы окружающей среды влияют на здоровье
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
10
Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске
6
Агитпоезд "Армия Победы" проводили из Иркутска
Субботник в Санкт-Петербурге
5
"Красота города в наших руках": в Петербурге прошел субботник
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Катастрофы вертолетов Robinson R66 и R44 в России. Досье
2
Сурков: не плачь по мне, Украина
3
Источник: Al Jazeera сняла постановочные кадры якобы совершенной армией Сирии химатаки
4
Москвич выбросил собаку с 16-го этажа дома в Троицке
5
Часть делегации сирийской оппозиции со скандалом покинула заседание в Астане
6
Организаторы "Евровидения" могут объявить о санкциях против Украины и РФ 12 июня
7
Росавиация рассказала об отзыве более 400 свидетельств пилотов
Темы дня
Загрузка...
Реклама