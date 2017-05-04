Электроснабжение восстановлено во всех районах Забайкальского края

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Сотрудники аварийных служб полностью восстановили электроснабжение во всех районах Забайкальского края, прерванное ранее из-за сильного ветра и снегопада, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РФ.

"Без электроснабжения оставались бытовые потребители в 54 населенных пунктах Агинского, Борзинского, Могойтуйского, Сретенского и Оловяннинского районов (около 36,2 тыс. человек). Мощность отключенных потребителей - 12,1 МВт. В зонах ответственности территориальных сетевых организаций обесточенных потребителей нет", - говорится в сообщении.

Уточняется также, что отключение электроэнергии произошло из-за неблагоприятных погодных условий и продлилось с 3:50 до 14:30. К аварийно-восстановительным работам максимально привлекались 39 бригад в составе 106 человек и 43 единиц специальной техники.

Ранее сообщалось, что резкое ухудшение погоды привело к локальным нарушениям электроснабжения потребителей в ряде населенных пунктов четырех южных районов Забайкальского края.