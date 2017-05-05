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В детсаду Иркутска начата проверка начата по факту массового отравления

Сибирь
5 мая, 11:21 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 5, мая. /ТАСС

С симптомами кишечной инфекции за медицинской помощью обратились шесть детей, госпитализированных нет

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ИРКУТСК, 5 мая. /ТАСС/. Следственные органы Иркутской области устанавливают обстоятельства, при которых произошло массовое заражение кишечной инфекцией в детском саду № 83 Иркутска, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В ходе мониторинга средств массовой информации следственным органам СК РФ по Иркутской области стало известно о массовом отравлении детей одной из групп детского сада № 83 в микрорайоне Первомайский Иркутска. По данному факту следственным отделом по Свердловскому району Иркутска проводится доследственная проверка", - уточнили в пресс-службе.

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По данным ведомства, с симптомами кишечной инфекции за медицинской помощью обратились шесть детей, госпитализированных нет.

"В настоящее время следователями совместно со специалистами Роспотребнадзора проводится комплекс мероприятий, выясняется вероятный источник заражения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в СУ СК. Ранее сегодня ТАСС со ссылкой на администрацию Иркутска сообщал о заражении острой кишечной инфекцией 19 воспитанников детсада. Все заболевшие дети пребывали в одной группе, закрытой на в настоящий момент на карантин. В целом детский сад работает в обычном режиме.

В администрации считают, что заражение группы произошло контактным путем через одного из заболевший детей. "В начале недели в группу пришла девочка с симптомами кишечной инфекции. На следующий день заболели еще несколько человек", - пояснили в пресс-службе мэрии.

Вместе с тем в управлении Роспотребнадзора по Иркутской области располагают данными о заражении 12 дошкольников. По данному факту проводится эпидемиологическое расследование.

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