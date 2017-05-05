Около 20 детей заразились кишечной инфекцией в детском саду в Иркутске

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ИРКУТСК, 5 мая. /ТАСС/. Одна из групп детского сада №83 в Иркутске закрыта на карантин в связи с заражением 19 воспитанников острой кишечной инфекцией, сообщили в пятницу корреспонденту ТАСС в пресс-службе администрации города.
"Ни один ребенок не госпитализирован, все находятся на домашнем лечении под наблюдением врачей. Состояние детей оценивается как удовлетворительное", - сказал представитель мэрии. По его словам, все заболевшие дети пребывали в одной группе, закрытой на в настоящий момент на карантин. В целом детский сад работает в обычном режиме.
В администрации считают, что заражение группы произошло контактным путем через одного из заболевший детей. "В начале недели в группу пришла девочка с симптомами кишечной инфекции. На следующий детей заболели еще несколько человек", - пояснили в пресс-службе.
Вместе с тем, в управлении Роспотребнадзора по Иркутской области располагают данными о заражении 12 дошкольников. "По данному факту проводится эпидемиологическое расследование, по результатам которого будет принято решение. Группа закрыта для проведение дезинфекции, изъяты все необходимые пробы", - сказали в пресс-службе ведомства.