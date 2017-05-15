Иркутский губернатор: жителей пострадавшей в результате пожаров Бубновки расселят

ИРКУТСК, 15 мая. /ТАСС/. Жителей поселка Бубновка, который пострадал в результате апрельских лесных пожаров, расселят. Об этом ТАСС заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

"Мы будем переселять жителей Бубновки. Из 450 человек, которые там проживают, там 250 пенсионеров", - сказал губернатор.

По его словам, в этом северном районе практически нет рабочих мест. "Мы будем переселять не только жителей 59 сгоревших домов, но и тех, которые удалось отстоять", - сказал Левченко.

Он подчеркнул, что отселять жителей поселка будут исключительно по их желанию. "У них будет несколько вариантов переселения на выбор", - пообещал губернатор.

Пожар в Бубновке произошел 28 апреля. По уточненным данным МЧС, его причиной стало короткое замыкание во время ураганного ветра. Власти решили не восстанавливать деревню, в которой без крова остались 433 человека, там сгорели 59 из 88 домов, а также школа, детсад и почта. На месте деревни будет организовано садоводство, земельные участки будут предложены в собственность бывшим жителям.