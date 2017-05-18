Задержанный на 19 часов самолет с туристами вылетел из турецкой Антальи в Омск

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ОМСК, 18 мая. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Авиарейс ZF5596 Анталья - Омск авиакомпании Azur air, который был задержан на 19 часов, вылетел из турецкого аэропорта, сообщили ТАСС в омском аэропорту.
"Самолет уже находится в воздухе, он вылетел в 14:35 омского времени (11:35 мск). Прибытие ожидается в 19:10 (16:10 мск), после чего в 20:45 (17:45 мск) он отправится обратно в Анталью", - уточнили в аэропорту.
Задержка рейса, который должен был прибыть в четверг в 00:00 местного времени (21:00 мск среды), произошла из-за отсутствия воздушного судна.
Ранее туристы сообщили в соцсетях, что вылететь в Омск должны были более 200 человек. После выселения из отелей их привезли в аэропорт Антальи, а потом опять развезли по отелям, где оставили ожидать в холлах. Бесплатные номера были предоставлены только под вечер, когда стало ясно, что вылет переносится на следующий день.
Услугами авиакомпании Azur air пользуется туристическая фирма "АНЕКС Тур". В омском отделении турфирмы комментировать ситуацию и сообщить какую-либо информацию ТАСС отказались.