Сафонов: на Байкале необходимо развивать организованный туризм

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Сафонов: на Байкале необходимо развивать организованный туризмСибирь 19 мая, 13:51
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ВЛАДИМИР, 19 мая. /ТАСС/. Глава Ростуризма Олег Сафонов считает необходимым для сохранения экологии Байкала развивать организованный туризм.
"Я считаю, что на Байкале очень важно развивать организованный туризм", - сказал он в пятницу журналистам.
Сафонов пояснил, что серьезный ущерб экологии Байкала наносят туристы, которые приезжают самостоятельно. "Они часто приезжают на собственных машинах, ставят палатки, готовят пищу, тем самым образуется мусор, это приводит к тому, что дикий неорганизованный туризм серьезно сказывается на экологии негативным образом", - пояснил он.
Поэтому, считает Сафонов, необходимо строить современные гостиницы с очистными сооружениями, централизованными парковками и жестко ограничивать антропогенное воздействие на озеро.
По словам главы Ростуризма, в настоящее время туристская инфраструктура на берегах Байкала развита слабо, однако в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма" в Кабанском районе Бурятии создается туристический кластер "Подлеморье". "Ведется строительство, мы создаем инженерную инфраструктуру, а инвесторы, бизнес строят различные гостиницы, гостевые дома, турбазы и так далее", - уточнил Сафонов.
Он подчеркнул, что необходимо "серьезно поработать над созданием инженерной инфраструктурой очистных сооружений, над созданием гостиниц с тем, чтобы турпоток переходил из неорганизованного состояния в цивилизованные формы". "Чтобы было это было недорого, комфортно и удобно и при этом не будет негативным образом влиять на экологию", - добавил Сафонов.