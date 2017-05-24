Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.05:
$ 56.27
€ 62.92
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госпитализированные в Барнауле дети нашли в детсаду средства для борьбы с грызунами

Сибирь
24 мая, 15:36 UTC+3 БАРНАУЛ /Корр. ТАСС, Ксения Шубина

По уточненной информации, сотрудники учреждения некачественно провели уборку помещения после дератизации

Поделиться
Материал из 1 страницы

БАРНАУЛ, 24 мая. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Воспитанники детского сада в Барнауле Алтайского края, которых в среду доставили с отравлением в реанимационное отделение, нашли в детсаду средства дератизации (препарата для борьбы с грызунами). Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"Дети, обнаружившие средства для дератизации, не пострадали. По уточненной информации, сотрудники детского сада №161 некачественно провели уборку помещения после дератизации. В результате два воспитанника детсада сегодня обнаружили остатки специального средства для борьбы с грызунами, частицы порошка оказались в руках детей", - уточнили в ведомстве.

По данным администрации города, младший воспитатель оперативно отреагировала на ситуацию. Детям была оказана первичная медпомощь и вызвана бригада скорой. Дети были направлены в Городскую детскую больницу № 2. По словам главного врача Ивана Леера, состояние детей не вызывает опасений, отравление не установлено, но под наблюдением врачей они пробудут до утра 25 мая.

"Глава администрации города Сергей Дугин взял ситуацию под личный контроль. Случившееся расценивается как вопиющее безобразие, виновные должны быть наказаны по всей строгости. Сергей Дугин распорядился провести в дошкольных образовательных учреждениях проверки и необходимые профилактические мероприятия", - пояснили в пресс-службе администрации города.

Как сообщалось ранее, сегодня двое 3-летних воспитанников дошкольного учреждения Индустриального района краевой столицы, находясь в помещении группы, употребили неустановленное вещество, после чего были госпитализированы в реанимационное отделение. По данному факту СУ СК по Алтайскому краю проводит доследственную проверку, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
10
Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске
6
Агитпоезд "Армия Победы" проводили из Иркутска
Субботник в Санкт-Петербурге
5
"Красота города в наших руках": в Петербурге прошел субботник
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
2
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
3
ЦБ предложил снизить цену ОСАГО для опытных водителей и увеличить для молодых
4
Участник акции 26 марта Шпаков приговорен к 1,5 года колонии за нападение на полицейского
5
Умер внук Сталина режиссер Александр Бурдонский
6
Путин советует россиянам верить в себя, чтобы добиваться успехов
7
В Госдуму внесли законопроект о регулировании работы мессенджеров
Темы дня
Загрузка...
Реклама