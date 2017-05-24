Госпитализированные в Барнауле дети нашли в детсаду средства для борьбы с грызунами

БАРНАУЛ, 24 мая. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Воспитанники детского сада в Барнауле Алтайского края, которых в среду доставили с отравлением в реанимационное отделение, нашли в детсаду средства дератизации (препарата для борьбы с грызунами). Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"Дети, обнаружившие средства для дератизации, не пострадали. По уточненной информации, сотрудники детского сада №161 некачественно провели уборку помещения после дератизации. В результате два воспитанника детсада сегодня обнаружили остатки специального средства для борьбы с грызунами, частицы порошка оказались в руках детей", - уточнили в ведомстве.

По данным администрации города, младший воспитатель оперативно отреагировала на ситуацию. Детям была оказана первичная медпомощь и вызвана бригада скорой. Дети были направлены в Городскую детскую больницу № 2. По словам главного врача Ивана Леера, состояние детей не вызывает опасений, отравление не установлено, но под наблюдением врачей они пробудут до утра 25 мая.

"Глава администрации города Сергей Дугин взял ситуацию под личный контроль. Случившееся расценивается как вопиющее безобразие, виновные должны быть наказаны по всей строгости. Сергей Дугин распорядился провести в дошкольных образовательных учреждениях проверки и необходимые профилактические мероприятия", - пояснили в пресс-службе администрации города.

Как сообщалось ранее, сегодня двое 3-летних воспитанников дошкольного учреждения Индустриального района краевой столицы, находясь в помещении группы, употребили неустановленное вещество, после чего были госпитализированы в реанимационное отделение. По данному факту СУ СК по Алтайскому краю проводит доследственную проверку, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.