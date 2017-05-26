Пострадавшим от пожаров в Красноярском крае отправлена гуманитарная помощь

КРАСНОЯРСК, 26 мая. /ТАСС/. Первая партия гуманитарной помощи пострадавшим от пожаров отправлена из Красноярска в поселок Стрелка (городской округ Лесосибирск, Красноярский край). Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Первая машина "Газель" с гуманитарной помощью для погорельцев отправилась в поселок Стрелка. Среди отправленных вещей - мужская, женская, детская одежда, продукты длительного хранения, бытовая техника, бытовая химия", - говорится в сообщении.

Помощь приносили жители Красноярска в пункты приема, организованные в центрах социального обслуживания города, для жителей края, пострадавших от пожаров. В Красноярске работают десять таких пунктов, по два пункта сбора открылись в Канске, Лесосибирске, Нижнеингашском и Бирилюсском районах края.

В среду пожары уничтожили 130 домов в различных населенных пунктах Красноярского края, без жилья остались 533 человека, в том числе и 67 детей. Погибли три человека.