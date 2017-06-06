Число госпитализированных в Чите детей с отравлением неизвестным ядом выросло до пяти

ЧИТА, 6 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Минздрав Забайкальского края сообщает уже о пяти детях, попавших в медицинские учреждения Читы с острым отравлением неизвестным ядом. Ранее сообщалось о трех отравившихся.

"Установлено, что еще двое пострадавших от отравления детей были госпитализированы в первую городскую больницу в состоянии средней степени тяжести. Сейчас их состояние удовлетворительно, они находятся в общей палате, в сознании, получают динамическое наблюдение и в особом лечении не нуждаются", - сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Забайкальского края.

Ранее сообщалось, что три пострадавших ребенка находятся в краевой больнице. Один из них, 14-летний подросток, в тяжелом состоянии помещен в реанимацию, еще двое детей двенадцати и четырех лет находятся в отделении педиатрии. Они рассказали, что до госпитализации ели конфеты "Бешеная пчелка".

По словам пресс-секретаря регионального следственного управления СК РФ Егора Маркова, предварительно установлено, что два ребенка гостили в семье, где живут три других ребенка, все они якобы объелись сладостей, и им стало плохо.

Следователи проводят по данному факту проверку, эпидемиологическое расследование начал краевой Роспотребнадзор. Как отметила замруководителя управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Любовь Дубина, врачи диагностировали у детей острое отравление неизвестным ядом. Она подчеркнула, что других жалоб на конфеты, в том числе на конфеты "Бешеная пчелка", в регионе не было.