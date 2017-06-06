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Сертификаты на жилье получат все жители пострадавшей от пожара иркутской Бубновки

Сибирь
6 июня, 12:01 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 6, июня. /ТАСС

Традиционный порядок предусматривает выдачу жилищных сертификатов только погорельцам

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ИРКУТСК, 6 июня. /ТАСС/. Все жители деревни Бубновка в Киренском районе Иркутской области, где в апреле сгорели две трети домов, получат возможность переселиться в новое жилье, независимо от того, являются ли они пострадавшими от пожара или нет. При ликвидации деревни им будут выданы жилищные сертификаты, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Традиционный порядок предусматривает выдачу жилищных сертификатов только погорельцам. В случае закрытия населенного пункта возможность переселиться в новое жилье предоставляется всем жителям. Об этом варианте губернатор (Сергей Левченко - прим. ТАСС) докладывал президенту РФ, и это вошло в перечень поручений", - приводят в пресс-службе слова руководителя аппарата регионального правительства Дмитрия Чернышова.

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По его словам, в апреле этого года в Бубновке сгорели 59 жилых домов из 88, а также школа, детский сад, здание администрации. В результате возможность комфортного проживания на территории поселка утрачена полностью. "При подготовке предложения мы исходили из необходимости решить проблему комплексно, с учетом интересов всех жителей населенного пункта, а не только тех, кто потерял крышу над головой", - добавил Чернышов, отметив, что на территории региона этот механизм будет применен впервые.

Согласие на закрытие поселка Бубновка его жители высказали на сходе граждан 18 мая. Предложение о закрытии населенного пункта также было поддержано органами местного самоуправления Киренского района и Бубновского сельского поселения. Соответствующий пакет документов будет в ближайшее время отправлен в Минэкономразвития РФ. После выхода постановления правительства РФ о закрытии поселка, будет начата работа по постановке граждан на учет и выдаче им жилищных сертификатов, пояснили в пресс-службе.

В Бубновке до пожара, произошедшего 28 апреля, проживали 435 человек. Все они были эвакуированы из населенного пункта, расположенного на острове на реке Лена. Во время пожара пострадал один человек.

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