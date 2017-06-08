Прокуратура назвала причину отзыва иска о лишении полномочий депутатов Красноярска

КРАСНОЯРСК, 8 июня. /ТАСС/. Прокуратура отозвала иск с требованием рассмотреть вопрос о лишении мандатов депутатов Городского совета Красноярска из-за того, что местный парламент удовлетворил ее требования, сообщает в четверг пресс-служба надзорного ведомства.

Как сообщалось ранее, прокуратура Красноярска потребовала от местного Горсовета рассмотреть вопрос о лишении мандатов 17 из 30 действующих депутатов за нарушения в налоговых декларациях за 2015 год. Ведомство обратилось в суд с требованием обязать парламент провести сессию по данному вопросу. 6 июня депутаты Горсовета рассмотрели вопрос, но не нашли оснований для лишения мандатов перечисленных депутатов. В среду, 7 июня, суд Центрального района Красноярска по инициативе прокуратуры прекратил рассмотрение иска, однако представители ведомства не называли причины отзыва иска.

"6 июня 2017 состоялась очередная сессия Красноярского городского Совета депутатов, на которой рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов, представивших недостоверные (неполные) сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год. Таким образом, требования прокурора, изложенные в административном исковом заявлении, удовлетворены Красноярским городским советом депутатов добровольно", - говорится в сообщении.

История вопроса

Ранее первый вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Сергей Пономаренко заявлял ТАСС, что отзыв депутатов маловероятен, хотя прокуратура действует строго в соответствии с законодательством, которое, по его мнению, в этой сфере весьма несовершенно.

По мнению Пономаренко, если человек забыл указать счет, на котором нулевой баланс, и там давно ничего нет, это его ошибка, но не такая, которая должна приводить к прекращению полномочий депутата. Также первый вице-губернатор отмечал, что практика, когда сами депутаты решают, отзывать своих коллег или не отзывать, неправильная, и этим должен заниматься суд по заявлению прокуратуры.

Прецеденты отзыва депутатов

В декабре 2016 года Городской совет Красноярска рассматривал дело сразу четырех народных избранников - Владимира Егорова, Вячеслава Гордеева, Юрия Турова и Сергея Суртаева, не подавших налоговые декларации в срок. Тогда по итогам голосования полномочий лишился только одномандатник Суртаев.

Городской совет в составе 36 депутатов был избран сроком на пять лет в сентябре 2013 года. Половина состава муниципального представительного органа была избрана по одномандатным округам, половина - по партийным спискам. В сентябре 2016 года депутат-одномандатник, бизнесмен Александр Коропачинский добровольно сложил с себя полномочия.

Также в сентябре в состав Законодательного собрания края были избраны четверо депутатов Горсовета: Александр Глисков, Сергей Толмачев, Иван Серебряков и Владимир Чащин (все они были депутатами-одномандатниками). Таким образом, за осень-зиму 2016 года в Городском совете освободилось сразу 6 кресел. Довыборы на место выбывших депутатов было решено не проводить.