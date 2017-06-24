СК начал проверку по факту схода 23 грузовых вагонов в Забайкалье

ЧИТА, 24 июня. /ТАСС/. Доследственная проверка назначена по факту схода 23 грузовых вагонов на перегоне Зилово - Зудыра Забайкальской железной дороги (ЗабЖД), сообщила в субботу пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

"В Чернышевском районе Забайкальского края произошел сход 23 вагонов с металлическими изделиями. По данному факту... проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в результате схода повреждены около 400 метров пути в обоих направлениях, две опоры контактной сети. "Следствием проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление причин и всех обстоятельств произошедшего. На место схода выехала следственно-оперативная группа", - добавили в пресс-службе.

По информации пресс-службы ЗабЖД, ЧП произошло в субботу в 15:14 местного времени (09:14 мск). В результате происшествия нарушен габарит соседнего пути, движение по перегону временно приостановлено. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет

Для ликвидации последствий происшествия к месту схода направлены восстановительные поезда со станций Зилово, Могоча и Шилка. Туда также выехала комиссия ЗабЖД. В компании "РЖД" создан оперативный штаб по координации восстановительных работ.