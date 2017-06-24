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В Забайкалье пассажирский поезд задержан из-за схода грузовых вагонов

Сибирь
24 июня, 18:03 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

С рельсов сошли 32 вагона

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ЧИТА, 24 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Пассажирский поезд №99 (Владивосток - Москва) задерживается на станции Могоча из-за схода грузовых вагонов на перегоне Зилово - Зудыра Забайкальской железной дороги, сообщили корр. ТАСС в пресс-службе ЗабЖД.

По данным железнодорожного ведомства, задержка на данный момент составляет более трех часов. "Для пассажиров задержанного поезда организованы дополнительное питание, питьевая вода", - сказали в пресс-службе.

По информации ЗабЖД, в субботу в 15:14 местного времени (09:14 мск) в Забайкальском крае сошли с рельсов вагоны грузового поезда. Первоначально сообщалось о сходе 23 вагонов, но позже региональный главк МЧС по Забайкальскому краю уточнил, что всего с рельсов сошли 32 вагона. В результате происшествия движение по перегону временно приостановлено, пострадавших и угрозы экологической безопасности нет.

На месте работают восстановительные поезда со станций Зилово, Могоча и Шилка. Туда также выехала комиссия ЗабЖД. В компании РЖД создан оперативный штаб по координации восстановительных работ.

Сотрудники Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ начали доследственную проверку случившегося. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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