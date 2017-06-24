В Забайкалье пассажирский поезд задержан из-за схода грузовых вагонов

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ЧИТА, 24 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Пассажирский поезд №99 (Владивосток - Москва) задерживается на станции Могоча из-за схода грузовых вагонов на перегоне Зилово - Зудыра Забайкальской железной дороги, сообщили корр. ТАСС в пресс-службе ЗабЖД.
По данным железнодорожного ведомства, задержка на данный момент составляет более трех часов. "Для пассажиров задержанного поезда организованы дополнительное питание, питьевая вода", - сказали в пресс-службе.
По информации ЗабЖД, в субботу в 15:14 местного времени (09:14 мск) в Забайкальском крае сошли с рельсов вагоны грузового поезда. Первоначально сообщалось о сходе 23 вагонов, но позже региональный главк МЧС по Забайкальскому краю уточнил, что всего с рельсов сошли 32 вагона. В результате происшествия движение по перегону временно приостановлено, пострадавших и угрозы экологической безопасности нет.
На месте работают восстановительные поезда со станций Зилово, Могоча и Шилка. Туда также выехала комиссия ЗабЖД. В компании РЖД создан оперативный штаб по координации восстановительных работ.
Сотрудники Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ начали доследственную проверку случившегося. По ее результатам будет принято процессуальное решение.