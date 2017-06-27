Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 59
€ 66.08
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Кузбассе возбудили дело из-за хранения в музее оружия и боеприпасов

Сибирь
27 июня, 9:23 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 27, июня. /ТАСС

Ранее из музея города Березовский изъяли коллекцию оружия из-за отсутствия документов, в том числе подтверждающих невозможность совершить выстрелы из него

Поделиться
Материал из 1 страницы

КЕМЕРОВО, 27 июня. /ТАСС/. Полиция в Кемеровской области возбудила уголовное дело в связи с хранением оружия и боеприпасов в музее города Березовский, на которые нет документов. Как сообщили во вторник в пресс-службе прокуратуры региона, часть элементов эксперты признали пригодными для стрельбы, несмотря на внесенные изменения в конструкцию оружия.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Незаконное приобретение и хранение основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов". В настоящее время производится дознание", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в конструкцию оружия внесены изменения, из-за чего оно непригодно для стрельбы. "Вместе с тем, части данного оружия экспертами признаны пригодными для их использования по прямому назначению и отнесены к основным частям огнестрельного оружия, что также влечет уголовную ответственность", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, из музея города Березовский изъяли коллекцию оружия из-за отсутствия документов, в том числе подтверждающих невозможность совершить выстрелы из него. В фондах хранились винтовки и карабины Мосина 1891 и 1930 годов, револьвер Смит-Вессон образца 1872 года, пулеметы Максима образца 1910 года и Дегтярева 1944 года, автоматы 1940-х годов, минометы и т. д.

Директор музея им. В. Н Плотникова Татьяна Юдина сообщала ТАСС, что учреждение было создано более 30 лет назад на базе школьного музея боевой славы. Документов действительно не было. Это связано с тем, что процедура списания оружия проходила не в школьном музее, а, вероятно, при выдаче оружия с армейских складов. Городской музей получил их при реорганизации школьного музея.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
6
В день летнего солнцестояния в Мурманске начался снегопад
6
В Новосибирске около 500 участников мото-велопробега провезли 10-метровый триколор
3
Более 30 дольщиков начали голодовку в центре Новосибирска, требуя оформить договоры
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
2
В центре Киева взорвался автомобиль
3
США заявили о подготовке сирийским правительством новой химической атаки
4
WBA и WBO официально оправдали Поветкина после допинг-скандала
5
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
6
NASA не планирует объявлять об обнаружении инопланетной жизни
7
Власти Забайкалья нашли квартиру в Чите женщине, пожаловавшейся на жилье президенту
Темы дня
Загрузка...
Реклама