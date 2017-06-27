В Кузбассе возбудили дело из-за хранения в музее оружия и боеприпасов

КЕМЕРОВО, 27 июня. /ТАСС/. Полиция в Кемеровской области возбудила уголовное дело в связи с хранением оружия и боеприпасов в музее города Березовский, на которые нет документов. Как сообщили во вторник в пресс-службе прокуратуры региона, часть элементов эксперты признали пригодными для стрельбы, несмотря на внесенные изменения в конструкцию оружия.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Незаконное приобретение и хранение основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов". В настоящее время производится дознание", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в конструкцию оружия внесены изменения, из-за чего оно непригодно для стрельбы. "Вместе с тем, части данного оружия экспертами признаны пригодными для их использования по прямому назначению и отнесены к основным частям огнестрельного оружия, что также влечет уголовную ответственность", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, из музея города Березовский изъяли коллекцию оружия из-за отсутствия документов, в том числе подтверждающих невозможность совершить выстрелы из него. В фондах хранились винтовки и карабины Мосина 1891 и 1930 годов, револьвер Смит-Вессон образца 1872 года, пулеметы Максима образца 1910 года и Дегтярева 1944 года, автоматы 1940-х годов, минометы и т. д.

Директор музея им. В. Н Плотникова Татьяна Юдина сообщала ТАСС, что учреждение было создано более 30 лет назад на базе школьного музея боевой славы. Документов действительно не было. Это связано с тем, что процедура списания оружия проходила не в школьном музее, а, вероятно, при выдаче оружия с армейских складов. Городской музей получил их при реорганизации школьного музея.