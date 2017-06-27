Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 59
€ 66.08
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На участке федеральной трассы в Новосибирске рядом со стройкой вновь возникла трещина

Сибирь
27 июня, 10:50 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 27, июня. /ТАСС

Разлом на улице Большевистской возник в конце прошлого года, а спустя несколько месяцев, в марте, образовалась трещина, из- за чего движение по трассе было ограничено

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 27 июня. /ТАСС/. Трещина длиной в несколько метров вновь возникла на федеральной трассе в Новосибирске рядом со строящимся многофункциональным центром "Снежная миля" спустя два месяца после ремонта. Как сообщила во вторник ТАСС пресс-служба мэрии, ситуация находится на контроле ремонтного предприятия, новый разлом будет ликвидирован до 30 июня.

"Деформация проезжей и тротуарной части на участке ул. Большевистской (федеральная трасса - прим. ТАСС) возникала из-за того, что при проектировании и устройстве временного крепления котлована не был учтен реальный гидрологический режим грунтового массива. Весной стенки котлована были укреплены, проезжая и тротуарная части восстановлены. Но деформация грунта уже произошла, из-за чего могут возникать новые просадки. Разработано техническое решение, которое передано застройщику для ремонта крепления и устранения просадки в срок до 30 июня", - сообщили в мэрии.

Смотрите также

Ремонт участка федеральной трассы с разломом в Новосибирске завершат к 22 апреля

Разлом трассы в Новосибирске может быть вызван водой с других предприятий

Госстройнадзор подал в суд на строителей, допустивших разлом трассы в Новосибирске

Как сказал ТАСС Юрий Бутримов, представитель строящей "Снежную милю" компании "Эталон", трещины будут возникать до тех пор, пока ведется строительство.

Разлом на улице Большевистской, одной из самых загруженных в Новосибирске, возник в конце прошлого года, а спустя несколько месяцев, в марте, образовалась трещина, из- за чего движение по трассе было ограничено.

Региональный Госстройнадзор подал иск к генподрядчику с требованием устранить нарушения, прокуратура организовала проверку. Как показала экспертиза, причиной просадки стало разуплотнение грунта на глубине 9 метров из-за подземных вод. Трещина была ликвидирована в конце апреля.

"Снежная миля" - многофункциональный комплекс неподалеку от набережной Оби общей площадью 135 тыс. кв. м, который должен быть построен к концу 2019 года. В комплекс войдут 23-этажный деловой центр с вертолетной площадкой, гостиница, СПА-центр, автопарковка. Инвестиции в проект составят порядка 6 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
6
В день летнего солнцестояния в Мурманске начался снегопад
6
В Новосибирске около 500 участников мото-велопробега провезли 10-метровый триколор
3
Более 30 дольщиков начали голодовку в центре Новосибирска, требуя оформить договоры
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобороны Украины подтвердило гибель сотрудника ГУР при взрыве автомобиля в Киеве
2
СМИ: Польша планирует крупные закупки российского угля
3
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
4
Опрос: Путин пользуется в мире большим доверием, чем Трамп
5
Пропавшая под Иркутском пенсионерка провела в лесу девять дней
6
Медведев будет представлять РФ на церемонии прощания с Гельмутом Колем
7
Воронежский авиазавод опроверг информацию о прекращении выпуска Ан-148
Темы дня
Загрузка...
Реклама