После града в Хакасии в восстановлении нуждаются 10 соцобъектов

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АБАКАН, 27 июня. /ТАСС/. Власти Хакасии подсчитали количество социально значимых объектов, поврежденных 22 июня во время аномального града в Ширинском районе республики. В восстановлении нуждаются десять зданий, сообщила ТАСС во вторник пресс-секретарь главы республики Николай Денисов.
"Пострадало десять социально значимых объектов, в том числе шесть школ, музыкальная школа, детский сад и два дома культуры. Все объекты находятся в Ширинском районе. Глава республики Виктор Михайлович Зимин дал распоряжение восстановить социальные объекты", - сказал Денисов. Он отметил, что объекты получили незначительные повреждения.
Ранее сообщалось, что 22 июня в Ширинском районе Хакасии прошел аномально крупный град. По свидетельству очевидцев, он достигал размеров куриного яйца. Град оставил вмятины на кузовах автомобилей, пробил стекла и повредил крыши некоторых домов. Всего, по данным экстренных служб, было повреждено около 200 автомобилей и 50 строений на туристических базах. Пять человек получили незначительные травмы.