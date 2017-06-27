Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 58.88
€ 65.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

После града в Хакасии в восстановлении нуждаются 10 соцобъектов

Сибирь
27 июня, 15:07 UTC+3 АБАКАН АБАКАН 27, июня. /ТАСС

Все они находятся в Ширинском районе

Поделиться
Материал из 1 страницы

АБАКАН, 27 июня. /ТАСС/. Власти Хакасии подсчитали количество социально значимых объектов, поврежденных 22 июня во время аномального града в Ширинском районе республики. В восстановлении нуждаются десять зданий, сообщила ТАСС во вторник пресс-секретарь главы республики Николай Денисов.

"Пострадало десять социально значимых объектов, в том числе шесть школ, музыкальная школа, детский сад и два дома культуры. Все объекты находятся в Ширинском районе. Глава республики Виктор Михайлович Зимин дал распоряжение восстановить социальные объекты", - сказал Денисов. Он отметил, что объекты получили незначительные повреждения.

Ранее сообщалось, что 22 июня в Ширинском районе Хакасии прошел аномально крупный град. По свидетельству очевидцев, он достигал размеров куриного яйца. Град оставил вмятины на кузовах автомобилей, пробил стекла и повредил крыши некоторых домов. Всего, по данным экстренных служб, было повреждено около 200 автомобилей и 50 строений на туристических базах. Пять человек получили незначительные травмы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
6
В день летнего солнцестояния в Мурманске начался снегопад
6
В Новосибирске около 500 участников мото-велопробега провезли 10-метровый триколор
3
Более 30 дольщиков начали голодовку в центре Новосибирска, требуя оформить договоры
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вирус Petya атаковал компании России и Украины
2
Кремль не согласен с оценкой Макрона по Украине
3
Изменения регламента ПАСЕ связаны с антироссийскими настроениями
4
Суд признал виновными издателей журнала "Флирт" в организации проституции
5
"Роснефть" сообщила о хакерской атаке на свои серверы
6
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
Темы дня
Загрузка...
Реклама