Власти Иркутской области просят прокуратуру проверить подготовку Вихоревки к зиме

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ИРКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Власти Иркутской области обратились в прокуратуру региона с жалобой на бездействие органов самоуправления города Вихоревка при подготовке к новому отопительному сезону, на которую из областного бюджета было выделено более 50 млн. рублей, сообщили в четверг в пресс-службе областного правительства.
"В прокуратуру Иркутской области направлено обращение министерства жилищной политики, энергетики и транспорта... [региона] с просьбой организовать проверку действий органов местного самоуправления города Вихоревка по подготовке объектов тепловой энергетики, жилого фонда и социальной сферы к отопительному сезону", - сказали в пресс-службе со ссылкой на замминистра жилищной политики, энергетики и транспорта области Александра Барнакова.
По данным пресс-службы, из регионального бюджета Вихоревскому городскому поселению на подготовку к предстоящему отопительному сезону выделено 55 млн рублей. В котельной "Водогрейная" в настоящее время идут работы по замене двух котлов, выделенных городу из аварийно-технического запаса Иркутской области.
«Вместе с тем, концессионеры из ООО "Тепловые сети", которые и работ по подготовке к зиме не ведут, и с котельной не желают расставаться, бездействуют совместно с городской властью", - заявил Барнаков. Региональные власти рассчитывают, что обязать концессионера выполнить свои обязательства по подготовке к отопительному сезону сможет прокуратура.
Как отметили в пресс-службе областного правительства, за отопительный сезон 2016-2017 годов котельная "Водогрейная" более 150 раз останавливалась из-за аварий оборудования, семь раз котельная полностью прекращала подачу тепла в город. Из регионального бюджета на прохождение отопительного периода и ликвидацию аварий было предоставлено более 60 млн рублей.
В мае этого года глава региона Сергей Левченко отправил в отставку мэра Вихоревки Геннадия Пуляева в связи с "многолетним отсутствием решения проблем в коммунальном хозяйстве города". При этом право отстранения от должности руководителя муниципалитета высшим должностным лицом было использовано в Иркутской области впервые.
Пуляев оспорил это решение в суде, однако Иркутский областной суд оставил его без изменений. По факту срыва отопительного сезона в Вихоревке Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о халатности. По данным регионального СУ СК, Пуляев проходит по нему в качестве свидетеля.