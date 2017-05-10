Иркутский губернатор из-за срыва отопительного сезона отправил в отставку мэра Вихоревки

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ИРКУТСК, 10 мая. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко отправил в отставку Геннадия Пуляева - мэра Вихоревки в Братском районе, где оказался сорван отопительный сезон, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Отмечается, что право отстранения от должности руководителя муниципалитета высшим должностным лицом использовано в Иркутской области впервые.
"Соответствующее распоряжение было официально опубликовано и вступило в силу 10 мая. Отрешение главы муниципалитета от должности вызвано многолетним отсутствием решения проблем в коммунальном хозяйстве города", - уточняется в сообщении.
В областном правительстве отметили, что отопительный сезон находится под угрозой срыва в Вихоревке на протяжении ряда лет. Минувшей зимой в городе был введен режим чрезвычайной ситуации из-за некачественной подготовки теплоисточника, несмотря на достаточное финансирование из областного бюджета. На протяжении зимних месяцев четыре котла ежедневно выходили из строя.
"Внимание на проблемы в Вихоревке неоднократно обращали губернатор и председатель правительства Иркутской области. В городе бывали министр ЖКХ региона и заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов. Зимой недовольство ситуацией с отопительным сезоном высказывал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис", - напомнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в связи со срывом отопительного сезона этой зимой в Вихоревке было возбуждено уголовное дело о халатности, по которому Пуляев проходил в качестве свидетеля. От должности был освобожден министр ЖКХ региона Андрей Капитонов.