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Задержаны подозреваемые в убийстве трех жителей Омской области

Сибирь
6 июля, 9:02 UTC+3 ОМСК ОМСК 6, июля. /ТАСС

Тела трех мужчин были обнаружены во вторник в лесополосе, идут поиски четвертого

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ОМСК, 6 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали 42-летнего жителя Омской области и его сына по подозрению в убийстве трех мужчин из соседнего села. Об этом сообщила в четверг ТАСС старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ Лариса Болдинова.

Ранее Болдинова сообщала, что тела трех жителей Павлоградского района обнаружены во вторник в лесополосе в Омской области, идут поиски четвертого. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ.

"В ходе расследования была установлена причастность к убийству 42-летнего знакомого потерпевших и его 17-летнего сына. Вечером 5 июля подозреваемые были задержаны, следствие намерено ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказала Болдинова.

По версии следствия, подозреваемый, у которой ранее был конфликт с тремя жителями соседнего села, пригласил их на пикник для примирения. Во время застолья преступники неожиданно напали на двух сидевших за столом и спящего в машине мужчин и нанесли им ножевые и огнестрельные ранения.

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