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Пропавшие в Красноярском крае двое детей найдены

Сибирь
10 июля, 9:16 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 10, июля. /ТАСС

14-летняя девочка и ее пятилетний брат пропали в субботу

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КРАСНОЯРСК, 10 июля. /ТАСС/. Двое детей, пропавших в субботу в поселке Шарыпово в Красноярском крае, найдены. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в региональном управлении Следственного комитета.

"Дети найдены, они живы и здоровы", - сказал представитель ведомства.

Как сообщалось ранее, двое детей - 14-летняя девочка и ее пятилетний брат - пропали в субботу, 8 июля. Семья благополучная.

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