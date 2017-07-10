Пропавшие в Красноярском крае двое детей найдены

КРАСНОЯРСК, 10 июля. /ТАСС/. Двое детей, пропавших в субботу в поселке Шарыпово в Красноярском крае, найдены. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в региональном управлении Следственного комитета.

"Дети найдены, они живы и здоровы", - сказал представитель ведомства.

Как сообщалось ранее, двое детей - 14-летняя девочка и ее пятилетний брат - пропали в субботу, 8 июля. Семья благополучная.