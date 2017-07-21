СК возбудил дело против фермера, с которого началось распространение АЧС в Омской области

ОМСК, 21 июля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении омского фермера Фикселя, на личном подсобном хозяйстве которого впервые был обнаружен вирус африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщил в пятницу журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия региона Максим Чекусов.

В четверг губернатор Омской области Виктор Назаров подписал указ о введении на территории региона режима чрезвычайной ситуации из-за распространения АЧС, очаги которой были зарегистрированы в трех районах.

"На Фикселя заведено уголовное дело в связи с нарушением условий содержания поголовья, что повлекло такие вот масштабные последствия", - уточнил министр.

В региональном Следственном управлении СК РФ ТАСС уточнили, что дело возбуждено по статье "Нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия".

Чекусов рассказал, что, по версии следствия, фермер утаивал факт падежа животных, а заболевание на территории Омской области появилось несколько недель назад. По его мнению, АЧС попала в Омскую область с поросятами, которых завозили из других регионов без документов, или через корма животного происхождения.

"К сожалению, все обращают внимание на цены, но не смотрят на наличие документов. Сегодня мы убедились, что это очень важно", - подытожил министр.

АЧС в Омской области

АЧС в Омской области была зарегистрирована 13 июля в поселке Верблюжье Саргатского района. Через два дня заболевание было выявлено в поселке Ачаирский Омского района, а в поселке Красный Яр туши умерших от болезни животных были обнаружены на свалке. Все животные в этих поселках (около 2 тыс. голов) подлежат уничтожению, а жителям будет запрещено в течение года выращивать свиней, владельцы животных получат компенсации и смогут за полцены приобрести индюков и бычков. 19 июля заболевание было выявлено в поселке Ачаир Омского района и деревне Архангелка Любинского района.

По словам начальника Омской областной станции по борьбе с болезнями животных Бориса Гуринова, крупным омским свинокомплексам заражение АЧС не грозит, так как у них биозащита от третьего до четвертого компартмента (зоосанитарный статус свиноводческих хозяйств - прим. ТАСС). В Омском районе находятся три крупных животноводческих комплекса - "Омский бекон" (годовой объем производства свинины около 47 тыс. тонн), "Титан-Агро" (11 тыс. тонн) и "Оша" (около 13,5 тыс. голов свиней).

В среду стало известно, что Белоруссия ввела временные ограничения на ввоз из Омской области живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, мяса свиней (в том числе диких кабанов), а также продуктов свиноводства. Кроме того, запрет вводится и на ввоз кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, другую продукцию.

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека заболевание не представляет опасности.