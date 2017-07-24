Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.07:
$ 59.66
€ 69.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Покупатели квартир в долгострое возобновили голодовку в центре Новосибирска

Сибирь
24 июля, 13:08 дата обновления: 24 июля, 13:43 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 24, июля. /ТАСС

Участники акции требуют проведения строительно-монтажного аудита и отставки министра строительства Новосибирской области Сергея Боярского

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 24 июля. /ТАСС/. Жители Новосибирска, вложившие деньги в долгострой на улице Тульской, заявили в понедельник о возобновлении голодовки в центре города.

"Круглосуточно голодающих... - человек 15-16. В этот раз мы настроены находиться здесь долго, до решения вопроса," - сообщила в понедельник ТАСС одна из участниц акции Галина Демина.

По ее словам, постоянно на площади присутствуют около 30 человек, в этот раз голодовка сопровождается пикетами, которые согласованы с мэрией на несколько ближайших дней, с 8 часов утра до 10 часов вечера.

В мэрии корреспонденту ТАСС подтвердили факт согласования пяти пикетов с понедельника по пятницу. О голодовке в городской администрации знают, полиция о ней уведомлена.

Прошлая голодовка продлилась три дня - с 5 по 8 июня - и закончилась подписанием соглашения о намерениях между участниками акции и региональным правительством. Как тогда сообщил ТАСС один из участников акции Виталий Грибанов, была достигнута договоренность, что купленные без оформления ДДУ квартиры останутся за покупателями.

Смотрите также

Региональные власти ищут рецепт борьбы с долгостроями

Как стало известно 13 июля, застройщик - компания "Баутехник" - нашел нового генподрядчика - "СМУ-9" и подписал с ним договор о завершении строительства, которое намечено на 2019 год. Однако, по словам представителя инициативной группы обманутых дольщиков Вячеслава Лебедева, выбор нового подрядчика не означает решения проблем всех владельцев жилья.

Лебедев предположил тогда, что, "вероятно, рассчитываться с генподрядчиком будут в том числе квадратными метрами, среди которых и наши квартиры".

Участники голодовки, начавшейся в понедельник, в частности, требуют проведения строительно-монтажного аудита и отставки министра строительства Новосибирской области Сергея Боярского. "Мы считаем, что он не справляется со своей работой... Проблема явно назрела", - сказала Демина. 

История долгостроя

Строительство дома по адресу ул. Тульская, 80-82 в Новосибирске началось в 2004 году, но было остановлено из- за проблем застройщика. Покупатели квартир тогда вышли на голодовку, добившись в 2011 году назначения нового застройщика - ООО "Баутехник". Были проданы еще десятки квартир, но с одними покупателями заключили договоры долевого участия, а с другими только предварительные, так и не оформив их должным образом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
Участница фестиваля Бадма-Ханда Аюшеева
8
"Голос кочевников" в Бурятии собрал 6,5 тыс. зрителей и музыкантов из шести стран
6
В день летнего солнцестояния в Мурманске начался снегопад
6
В Новосибирске около 500 участников мото-велопробега провезли 10-метровый триколор
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Атамбаев: Киргизии угрожали ракетными ударами из-за авиабазы ВВС США
2
В США умер кот, который 20 лет был "мэром" города
3
СМИ: неизвестный с бензопилой ранил пять человек в Швейцарии
4
Песков: РФ меняет конфигурацию Вооруженных сил на своей территории так, как ей нужно
5
Полиция отправила домой девочку из Мурманска, ехавшую в лагерь с наркотиками и алкоголем
6
Суд перевел математика Богатова из СИЗО под домашний арест
7
FT: ЕС может рассмотреть ответные меры на антироссийские санкции США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама