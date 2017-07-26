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СК возбудил еще одно дело в отношении мэра Канска по факту крупных пожаров в мае

Сибирь
26 июля, 10:24 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 26, июля. /ТАСС

Второе дело против Надежды Качан также возбуждено по статье о халатности

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КРАСНОЯРСК, 26 июля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в отношении Надежды Качан - главы города Канска (Красноярский край), где в мае в результате пожаров погибли два человека. Об этом в среду сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

"В настоящее время возбуждено еще одно уголовное дело в отношении главы города Канска Надежды Качан", - сообщило ведомство. Второе дело также возбужденно по статье "Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба" УК РФ.

По версии следствия, мэр знала о пожарах по улице Тихой, 2-й Тихой и Николаенко, но несвоевременно установила режим ЧС и с опозданием оповестила граждан о сложившейся ситуации. Это, по мнению следователей, повлекло масштабное распространение огня. "В результате пожара огнем были охвачены жилые дома, тем самым гражданам причинен имущественный ущерб на сумму свыше 7,5 миллиона рублей", - отмечают следователи.

О первом деле Качан

Первое уголовное дело в отношении Качан было возбуждено в начале июля. Тогда следователи посчитали, что мэр знала о существовании в городе свалок с отходами лесопиления, но не обеспечила финансирование надлежащего земельного контроля, не представила проект плана по предупреждению возможных последствий их возгорания, не осуществила надлежащее взаимодействие между муниципальными учреждениями и проигнорировала несколько решений городского суда и предписаний надзорных органов, связанных с ликвидацией свалок. В результате на одной из таких свалок в Северо- Западном промрайоне города 7 мая 2017 года загорелись отходы с дальнейшим распространением огня на несколько производственных территорий, в результате чего причинен ущерб на сумму, превышающую 67 млн рублей.

О пожарах в Канске

24 мая в Канске пожары вспыхнули сразу в шести местах. Первые из них удалось ликвидировать относительно быстро. Но потом загорелась пилорама, где скопилось большое количество заготовленного для переработки леса. По подозрению в нарушении правил пожарной безопасности был арестован директор одного из предприятий ЛПК города.

По данным управления СК по Красноярскому краю, одним из очагов пожара стала территория лесоперерабатывающего предприятия "Синь-И", единственным учредителем которого является гражданин Китая Ляо Шаолинь. Краевая прокуратура сообщала, что суд обязал "Синь-И" очистить территорию, вывезти отходы обработки древесины на специализированный полигон, а также приостановил деятельность предприятия до устранения указанных нарушений.

Судебные приставы предупреждали руководителя фирмы об уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Однако 22 мая, за два дня до начала масштабных пожаров, отметили в прокуратуре, опечатанные ранее судебным приставом станки на момент проверки находились в рабочем режиме, электрощиток освобожден от пломбы, вокруг станков имелись свежие опилки, территория предприятия не была очищена. В отношении пристава-исполнителя, проверявшего деятельность предприятия, также было возбужденно уголовное дело.

Как сообщалось ранее, 24 мая в Лесосибирске, Канске, Нижнеингашском и Бирюлюсском районах произошла серия крупных пожаров. Огнем в регионе было уничтожено более 130 домов, число погорельцев составило около 700, три человека погибли, двое из них - в Канске.

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