Судебные прения по делу новосибирского экс-губернатора Юрченко назначены на 15 августа

НОВОСИБИРСК, 27 июля. /ТАСС/. Центральный райсуд Новосибирска в четверг завершил стадию судебного следствия по делу бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко, обвиняемого в превышении полномочий при продаже участка земли в центре города. Прения сторон назначены на 15 августа, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Судебное следствие объявляется законченным… Назначаем дату прений на 15 августа", - сказала судья Алла Веселых.

Защита и сам Юрченко просили суд дать на подготовку к прениям 40 рабочих дней, сославшись на большой объем исследованных в ходе судебного следствия материалов. Представитель прокуратуры против длительной подготовки возражала.

Последними в судебном заседании были допрошены свидетели защиты: экс-начальник регионального управления ФСБ Сергей Савченков и бывший вице-губернатор Новосибирской области Виктор Козодой. Оба характеризовали Юрченко как честного, ответственного руководителя, никогда, по их данным, не преступавшего закон.

Суд отклонил ходатайство защиты о запросе из госархива переписки между Юрченко и Эльвирой Набиуллиной, бывшей тогда министром экономического развития РФ. В ней обсуждалась кандидатура Олега Галлямова, претендовавшего на пост главы территориального управления Росимущества в Новосибирской области. Тогда Юрченко дважды в категорической форме отклонил эту кандидатуру, но Галлямов получил пост, заручившись другими рекомендациями.

Копии писем хранятся в личном архиве Юрченко. Защита полагает, что Галлямов - ключевой свидетель обвинения, который прямо указывает на преступный умысел своего бывшего руководителя, дал такие показания из мести.

Дело Юрченко

Бывшего губернатора Новосибирской области, отправленного президентом РФ в отставку 18 марта 2014 года в связи с утратой доверия, обвиняют в превышении должностных полномочий. Согласно версии обвинения, Юрченко в 2010 году, будучи первым заместителем губернатора, дал указание об отмене аукциона по продаже объекта незавершенного строительства и земельного участка на улице Чаплыгина в центре Новосибирска. Объекты и участок находились в собственности компании "Газтранском", 100% акций которой принадлежат Новосибирской области. При этом Юрченко, как полагает обвинение, дал указания продать эти объекты фирме "Тактика" за 22,7 млн рублей при существовавшей оценке около 40,4 млн рублей.

По оценке следствия, в результате ОАО "Газтранском" недополучила 17,7 млн рублей, бюджету Новосибирской области причинен ущерб в размере 4,3 млн рублей: 3,2 млн рублей налогов от продажи имущества и 1,1 млн рублей дивидендов по акциям.

Рассмотрение дела по существу началось 18 декабря 2015 года. Юрченко вину не признал, заявив, что не допустил проведение аукциона, потому что считает его фальсифицированным, а решение по адресной продаже "Тактике" принимало руководство области без его участия.

За полтора года по делу, которое содержит больше 100 томов, было проведено около 120 судебных заседаний, допрошено более 50 свидетелей. Позицию обвинения в суде кроме экс-главы регионального Департамента имущественных и земельных отношений Олега Галлямова (сейчас возглавляет территориальное управление Росимущества в Новосибирской области) поддержали бывший замгубернатора области Владимир Анисимов и бывший директор ОАО "Газтранском" (собственник участка) Павел Шарапов.

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, возглавлявший на тот момент Новосибирскую область, также дал показания в суде, заявив, что считает решение об отмене аукциона ошибочным, но не видит в этом личной заинтересованности Юрченко.