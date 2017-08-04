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В Алтайском крае дети не будут платить курортный сбор

Сибирь
4 августа, 8:33 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 4, августа. /ТАСС

На детей какого возраста будет распространяться эта норма, пока не решено

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Вид с вертолета на курортный комплекс "Белокуриха"

Вид с вертолета на курортный комплекс "Белокуриха"

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

БАРНАУЛ, 4 августа. /ТАСС/. Дети, приезжающие отдыхать на курорт Белокуриха в Алтайском крае, где будет введен курортный сбор, платить его не будут, но еще предстоит решить вопрос, на детей до какого возраста будет распространяться эта норма. Об этом в пятницу на пресс-конференции журналистам сообщил губернатор региона Александр Карлин.

"До первого декабря мы должны создать региональную законодательную базу, и на первую сессию Заксобрания после каникул депутатов ее внесем, чтобы можно было неспеша принять подзаконные акты. Мы не будем поднимать планку сбора к максимальной - на 2018 год это 50 рублей, но у нас это не будет максимальная ставка. Плательщиками будут отдыхающие, при этом будут определенные ограничения по возрасту: не будет курортный сбор взыматься с детей, по возрасту - определимся", - сказал Карлин.

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Губернатор пояснил, что в зависимости от сезона сбор может меняться, и подчеркнул, что все эти средства в любом случае идут на обустройство именно курортной зоны.

"Средства будут идти на развитие того, чем будут пользоваться отдыхающие. Например, 70% тех, кто приезжает в Белокуриху, приезжают туда снова, т.е. двое из трех кто там был, увидят, что курортный сбор, который они уплатили, работает на них", - сказал Карлин.

Как сообщалось ранее, курортные организации Алтайского края будут собирать сбор пока только на территории города- курорта федерального значения Белокуриха - такое право получат в общей сложности 36 организаций.

Как сообщалось ранее, Государственная дума 19 июля 2017 года приняла в окончательном чтении закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 гг. платы с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму.

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