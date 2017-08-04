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Новосибирские ученые выявили новое заболевание, передающееся при укусе клеща

Сибирь
4 августа, 11:31 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 4, августа. /ТАСС

Новая разновидность клещевого тифа протекает без ярко выраженных симптомов

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НОВОСИБИРСК, 4 августа. /ТАСС/. Сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН и Новосибирского государственного университета (НГУ) обнаружили новую разновидность клещевого тифа, которая протекает без ярко выраженных симптомов, сообщили в пятницу в пресс-службе вуза.

"В больницах диагноз риккетсиоз (клещевой тиф, группа инфекционных заболеваний, распространяемых через укусы клещей - прим. ТАСС) чаще всего ставится на основе клинических проявлений, поскольку большинство клещевых риккетсиозов имеет характерную симптоматику. Вполне возможно, что данный клещевой риккетсиоз и раньше существовал на территории области, просто из-за нетипичной симптоматики его не выявляли", - цитирует пресс-служба инженера лаборатории молекулярной биологии СО РАН Яну Иголкину.

До недавнего времени считалось, что единственным встречающимся в Западной Сибири заболеванием из группы риккетсиозов является сибирский клещевой тиф, который характеризуется ярко-выраженными симптомами - высокой температурой и появлением сыпи. Обнаруженное же заболевание характеризуется только небольшим - до 37,7 градусов - повышением температуры.

Иголкина уточнила, что вид бактерий, вызывающих это заболевание, известен еще с 1999 года, но до недавнего времени считался неопасным. В 2012 году его обнаружили в Китае, а сейчас ученые полагают, что с ним связан ряд заболеваний в странах Европы. В настоящее время большинство обнаруженных учеными случаев заболевания новой для Сибири инфекцией связаны с укусами клеща в Новосибирской области, однако одного из пациентов клещ укусил на Алтае. Сейчас специалисты намерены изучить клинические проявления болезни и ее распространение в других регионах Сибири.

Носителями возбудителей клещевого тифа являются сельскохозяйственные животные, а также дикие копытные и грызуны. Через их кровь инфекция передается клещу, а впоследствии через его укус - человеку. В настоящее время известно несколько десятков болезней, заражение которыми происходит через укус клеща. Для России наиболее распространенными являются клещевой энцефалит и бореллиоз (Болезнь Лайма).

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