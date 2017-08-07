В Омской области выявлен еще один очаг африканской чумы свиней

ОМСК, 7 августа. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Африканская чума свиней (АЧС) выявлена в личном подсобном хозяйстве в селе Борки Кормиловского района Омской области, сообщили ТАСС в региональном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Ранее АЧС была зафиксирована в 17 населенных пунктах в восьми из 32 районов Омской области, в регионе объявлен режим ЧС.

"В личном подсобном хозяйстве в селе Борки Кормиловского района произошел падеж поросенка, анализ пробы показал положительный результат на АЧС", - уточнили в региональном Минсельхозе.

В министерстве отметили, что в пятикилометровой зоне, в которую вошли районный центр Кормиловка, деревни Никитино, Корниловка, Богдановка, Байкал, Михеевка, Новая Деревня и Игнатьево, будет уничтожено все поголовье свиней, численность которого не уточняется. Владельцам животных будет выплачена компенсация из резервного фонда Омской области в размере 133 рублей за кг живого веса и 186 рублей за кг убойного веса. По состоянию на 3 августа в Прииртышье уже отчуждено около 9,3 тыс. свиней общим весом более 600 тонн.

АЧС в Омской области была зарегистрирована 13 июля в поселке Верблюжье Саргатского района. Позднее заболевание было обнаружено в населенных пунктах Любинского, Омского, Саргатского, Таврического, Горьковского, Оконешниковского, Нижнеомского и Кормиловского районов.

По словам начальника Омской областной станции по борьбе с болезнями животных Бориса Гуринова, крупным омским свинокомплексам заражение АЧС не грозит. В Омском районе находятся три крупных животноводческих комплекса - "Омский бекон" (годовой объем производства свинины около 47 тыс. тонн), "Титан-Агро" (11 тыс. тонн) и "Оша" (около 13,5 тыс. свиней).

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека заболевание не представляет опасности.