Новосибирская область и ОЗК проведут переговоры по вывозу интервенционного зерна

НОВОСИБИРCК, 10 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Правительство Новосибирской области и Объединенная зерновая компания (ОЗК) переведут в Новосибирске переговоры по выводу части интервенционного зерна за пределы области и оплате долга перед элеваторами. Об этом сообщил в четверг журналистам в пресс-центре ТАСС в Новосибирске министр сельского хозяйства региона Василий Пронькин.

"В Новосибирске 22 августа пройдут переговоры между правительством региона и ОЗК. В Новосибирской области хранится 423 тысячи тонн зерна интервенционного фонда, есть зерно урожая 2009 года, столько лет хранить зерно нельзя. Мы будем настаивать, чтобы ОЗК "передвинула" часть зерна в другие регионы", - подчеркнул Пронькин, отметив, что необходимо освободить элеваторы под зерно нового урожая, аграрии в текущем году планируют получить около 2,6 млн т зерновых.

Кроме того, стороны обсудят вопрос по погашению долга ОЗК перед элеваторами региона за хранения зерна интервенционного фонда. По словам Пронькина, с декабря по март, деньги поступили, однако, полностью задолженность пока не погашена, сумму долга министр не уточнил.

После переговоров стороны намерены подписать соответствующее соглашение.

Ранее ТАСС сообщал, что сумма долга ОЗК перед элеваторами Новосибирской области превышала 160 млн рублей. Власти региона неоднократно обращались в Минсельхоз РФ с просьбой разрешить эту ситуацию.

Акционерное общество "Объединенная зерновая компания" - крупнейшая инфраструктурная и трейдинговая компания с государственным участием, обеспечивающая экспортный потенциал российского зерна на мировом рынке и осуществляющая торгово-закупочную деятельность на внутреннем зерновом рынке, в рамках реализации программы национальной продовольственной безопасности и поддержки сельского хозяйства России.