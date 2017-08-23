Ростехнадзор назвал причину аварии на руднике "Заполярный" в Норильске

Мутко: четыре награды в греко-римской борьбе на ЧМ являются хорошим результатомСпорт 23 августа, 17:20
Эксперты: регионам РФ нужны время и свобода принятия решений для проведения реновацииОбщество 23 августа, 17:14
Мутко надеется, что уровень хоккея в матче СКА и ЦСКА пойдет на пользу российским игрокамСпорт 23 августа, 16:53
Екатеринбург презентовал заявку на право проведения ЭКСПО-2025 на выставке в АстанеНовости Урала 23 августа, 16:49
Мэр Нью-Йорка рассмотрит возможность сноса памятника Христофору КолумбуМеждународная панорама 23 августа, 16:48
Мутко: "Краснодар" в самой непростой среди российских клубов ситуации в отборе еврокубковСпорт 23 августа, 16:44
Власти Подмосковья будут тотально контролировать качество медикаментов в 2018 годуОбщество 23 августа, 16:39
Сборная России завоевала девять медалей в четвертый день УниверсиадыСпорт 23 августа, 16:37
За Кирилла Серебренникова поручились 34 человекаПроисшествия 23 августа, 16:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Причиной аварии на руднике "Заполярный" горно-металлургической компании (ГМК) "Норильский никель", при в результате которой погибли четыре человека, трое пострадали, стала неработоспособная система контроля метана в горной выработке и нарушения требований безопасности. Об этом говорится в сообщении Ростехнадзора по итогам работы комиссии, занимавшейся расследованием данного инцидента.
"По заключению комиссии, техническими причинами аварии стали неработоспособное состояние стационарной системы контроля метана в горной выработке транспортного штрека 2 и невыполнение мероприятий по разгазированию горной выработки штрека", - отмечается в сообщении ведомства.
В свою очередь в сообщении "Норникеля", опубликованном в среду, говорится, что основными причинами аварии стали неудовлетворительная организация производства работ руководством участка шахтопроходческого управления (ШПУ-4) треста "Норильскшахтстрой" в части обеспечения проветривания горной выработки и выполнения специальных мероприятий по ведению горных работ в условиях газового режима, а также недостаточный производственный контроль.
"По состоянию на сегодняшний день отстранены от работы начальник участка, на котором произошел несчастный случай, и его заместитель. Принимается решение о расторжении трудовых договоров с ними. Сам участок расформирован, персонал переведен на другой участок. Руководители ШПУ-4 понижены в должности и переведены на другие участки", - сообщает "Норникель".
7 июля на шахте рудника "Заполярный" компании "Норникель" произошел взрыв. Погибли четыре человека, три человека получили травмы средней тяжести и были госпитализированы.
Рудник "Заполярный" входит в Заполярный филиал горно-металлургической компании "Норильский никель", расположен в одноименной промзоне Норильска в 7 км к югу от города. На предприятии открытым и подземным способом ведется добыча медно-никелевых и сульфидных руд.