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Ростехнадзор назвал причину аварии на руднике "Заполярный" в Норильске

Сибирь
23 августа, 15:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

По данным ведомства, к взрыву на шахте рудника в начале июля привела неработоспособная система контроля метана

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Причиной аварии на руднике "Заполярный" горно-металлургической компании (ГМК) "Норильский никель", при в результате которой погибли четыре человека, трое пострадали, стала неработоспособная система контроля метана в горной выработке и нарушения требований безопасности. Об этом говорится в сообщении Ростехнадзора по итогам работы комиссии, занимавшейся расследованием данного инцидента.

"По заключению комиссии, техническими причинами аварии стали неработоспособное состояние стационарной системы контроля метана в горной выработке транспортного штрека 2 и невыполнение мероприятий по разгазированию горной выработки штрека", - отмечается в сообщении ведомства.

В свою очередь в сообщении "Норникеля", опубликованном в среду, говорится, что основными причинами аварии стали неудовлетворительная организация производства работ руководством участка шахтопроходческого управления (ШПУ-4) треста "Норильскшахтстрой" в части обеспечения проветривания горной выработки и выполнения специальных мероприятий по ведению горных работ в условиях газового режима, а также недостаточный производственный контроль.

"По состоянию на сегодняшний день отстранены от работы начальник участка, на котором произошел несчастный случай, и его заместитель. Принимается решение о расторжении трудовых договоров с ними. Сам участок расформирован, персонал переведен на другой участок. Руководители ШПУ-4 понижены в должности и переведены на другие участки", - сообщает "Норникель".

7 июля на шахте рудника "Заполярный" компании "Норникель" произошел взрыв. Погибли четыре человека, три человека получили травмы средней тяжести и были госпитализированы.

Рудник "Заполярный" входит в Заполярный филиал горно-металлургической компании "Норильский никель", расположен в одноименной промзоне Норильска в 7 км к югу от города. На предприятии открытым и подземным способом ведется добыча медно-никелевых и сульфидных руд.

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Взрыв на руднике "Заполярный" в Норильске
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