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Суд утвердил приговор о взыскании 635 млн рублей с бывшего главы "Мостовика"

Сибирь
24 августа, 13:07 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

Олег Шишов был осужден за хищение 526 млн рублей, полученных по фиктивным документам в качестве аванса на строительство окружной дороги Омска

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Экс-глава НПО "Мостовик" Олег Шишов

Экс-глава НПО "Мостовик" Олег Шишов

© Антон Новодережкин/ТАСС

ОМСК, 24 августа. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Омский областной суд утвердил приговор нижестоящей инстанции экс-главе НПО "Мостовик" Олегу Шишову, который был осужден за неуплату налогов и мошенничество, о взыскании с него 635 млн рублей материального ущерба. Об этом сообщила в четверг ТАСС старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.

Ранее представитель Шишова подал апелляционную жалобу с просьбой отменить приговор.

"Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда отклонила апелляционную жалобу о взыскании с Шишова причиненного преступлением материального ущерба в размере 635 млн рублей. Решение суда вступило в законную силу", - уточнила Булихова.

Экс-глава "Мостовика" 16 сентября 2016 года был приговорен Куйбывшевским районным судом Омска к четырем годам колонии за уклонение от уплаты налогов и мошенничество, совершенное в особо крупном размере. В этом сроке был учтен приговор Фрунзенского районного суда Владивостока за пособничество в растрате 1 млрд рублей при строительстве океанариума. В конце марта 2017 года Шишов вышел на свободу - было удовлетворено его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Как уточнили в прокуратуре, Шишов был осужден за хищение денежных средств в размере 526 млн рублей, полученных по фиктивным документам в качестве аванса на строительство окружной дороги Омска (участок Федоровка - Александровка). Из этой суммы 79 млн рублей были потрачены на строительные работы, более 289 млн рублей были возвращены в бюджет Омской области в виде банковской гарантии выполнения компанией своих обязательств по строительству дороги.

Кроме того, Шишов в 2009-2011 годах внес в финансовые документы "Мостовика" и налоговые декларации заведомо ложные сведения о выполнении рядом организаций-контрагентов строительно-монтажных работ в разных регионах, отразив их в составе налоговых вычетов. За счет этого он уклонился от уплаты НДС более чем на 478 млн рублей.

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